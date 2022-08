USA

Mit keresett az FBI Donald Trump floridai otthonában?

Helyi idő szerint hétfő délután a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) nyomozói jelentek meg Donald Trump volt amerikai elnök floridai rezidenciáján, a házkutatás Trump elnöksége idejéből származó minősített dokumentumokra irányult - erősítették meg több médiumnak is név nélkül nyilatkozó FBI-közeli források kedden.



Az amerikai sajtó történelminek és példátlannak nevezte az intézkedést, ami hivatalban lévő, vagy volt elnök esetében még nem fordult elő. Az FBI nyomozói hétfő este tartottak házkutatást Mar-a-Lago ingatlanban, a volt elnök téli rezidenciáján. Hivatalos közleményt a nyomozóiroda egyelőre nem adott ki.



Donald Trump politikailag motivált intézkedést említett a közösségi médiában megjelent közleményében.



A The New York Times című napilap összeállítása szerint az elnöki hivatal tanácsadói szerint a Fehér Ház meglepődve, és csak a közösségi médiából értesült az eseményekről.



A CNN hírtelevízió összeállítása szerint az a tény, hogy a szövetségi ügynökök bírói végzés alapján jártak el arra mutat, hogy vélhetően megalapozott a gyanú arra, hogy bűncselekmény történt.



Az ügyet jól ismerő személyekre hivatkozó sajtójelentések szerint a házkutatás azokkal az iratokkal összefüggésben indult, amelyeket a volt elnök Fehér Házból való távozása után vitt magával, köztük minősített dokumentumokat.



A hatóság 15 doboznyi irattal távozott a Trump-rezidenciáról, amelyeket - a The New York Times összeállítása szerint - Donald Trump nem jutatott el a levéltárba a felszólítások ellenére sem.



Donald Trump hétfőn este közleményében példátlannak nevezte a bejelentés nélküli házkutatást, ami egyetlen korábbi elnökkel sem történt meg. A hatóság fellépése nem volt "sem szükséges, sem helyénvaló", ügyészségi túlkapás történt, és az igazságügyi rendszer fegyverként való felhasználása - írta a volt elnök, aki azt is kifogásolta, hogy irodájának egyik széfjét is felnyitották.



Hétfő éjszaka Donald Trump videót is közzétett, amelyben ismét utalást tett arra, hogy elindulna 2024-es elnökválasztáson.