Energiaválság

Transznyefty: Ukrajna leállította az olajtranzitot Magyarországra, Csehországba és Szlovákiába a Barátság vezetéken

Leállította az Ukrtransznafta a kőolaj tranzitját a Barátság olajvezetékrendszer déli ágán keresztül Magyarország, Csehország és Szlovákia irányába - jelentette ki kedden Igor Gyomin, az orosz Transznyefty gázszállítmányozási vállalat szóvivője.



"Az Ukrtransznafta valóban teljesen leállította az olaj szivattyúzását Magyarországra, Csehországba és Szlovákiába a Barátság déli ágán keresztül augusztus 4-én reggel 6 óra 10 perckor" - idézte Gyomint a RIA Novosztyi hírügynökség.



A szóvivő szerint ennek oka az volt, hogy az orosz fél az európai szankciók miatt nem tudja teljesíteni a tranzitdíj kifizetését. A szállítás száz százalékos előlegfizetés alapján történik. A július 22-i utalás visszakerült a Transznyefty számlájára.



Az orosz vállalat közleménye szerint az európai bankok már nem jogosultak önállóan dönteni arról, hogy lebonyolíthatnak-e egy adott ügyletet, annak megerősítésére, hogy az nem tiltott, a banknak be kell szereznie a nemzeti felhatalmazott állami szerv engedélyét. A helyzetet bonyolítja, hogy az európai szabályozók még nem alakítottak ki egységes álláspontot a különböző joghatóságok bankjainak intézkedési algoritmusáról, és nem dolgozták ki a fenti engedélyek kiadásának eljárását.



A Transznyefty tájékoztatta az orosz energiaügyi minisztériumot, az Ukrtransznaftát, valamint a három országba olajat exportáló orosz szállítókat a kialakult helyzetről. A közlemény szerint a kérdés megoldása érdekében a Transznefty felkérte a felhatalmazott bankot, hogy értesítse az európai szabályozó hatóságot annak érdekében, hogy engedélyt kapjon az Ukrtransznaftával megkötött szerződés szerinti elszámolásokra. A pénzeszközök átutalásának alternatív lehetőségeit is vizsgálják.



Lengyelországba és Németországba zavartalanul folyik a kőolaj tranzitja a Barátság csővezetéken.



Sztanyiszlav Mitrahovics, az orosz kormány Pénzügyi Egyetemének professzora, Nemzeti Energiabiztonsági Alap szakértője az RT-nek nyilatkozva emlékeztetett rá, hogy a Barátságnak két ága van. Az északi Fehéroroszországon keresztül Lengyelországba és Németországba, a déli pedig Ukrajnán keresztül Magyarországra, Szlovákiába és Csehországba vezet.



Mitrahovics szerint a leállás azt jelenti, hogy az ezen országok piacára szállított olaj mennyisége csökkenhet. Emlékeztetett rá, hogy az uniós megállapodás értelmében a csővezetéken szállított olajat nem kellene érinteniük a szankciónak, mert a vezetékre épült finomítókat nehéz másra átállítani.



A szakértő nem zárta ki, hogy a kérdésben kompromisszum szülessen, mert Európában amúgy is feszült az energiapiaci helyzet.