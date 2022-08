Korrupció

A német média fényt derített Zelenszkij titkos üzleteire

A Die Welt című német lap Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök "titkos ügyleteit" vette górcső alá, egy új könyvből közölt részletet, amely szerint az államfő otthon adócsalást követhetett el.



A múlt szerdán megjelent részlet egy ebben a hónapban megjelent új könyvből származik, a "Zelensky: A Biography" című könyvből. A lap idézte a könyv azon részeit, amelyek az ukrán elnök állítólagos korrupciós ügyeivel foglalkoznak.



Azt írja, hogy 2019-ben kiderült, hogy Zelenszkijnek Cipruson offshore számlái vannak, a Slidstvo.info kutatása pedig kimutatta, hogy az egykori humorista cégek tulajdonosa a Brit Virgin-szigeteken és Belize-ben, köztük a "korábban ismeretlen" Maltex Multicapital Corp. nevű céggel, amely 7,5 millió dollár értékű lakásokat birtokol London központjában. A vállalat állítólag 2012 óta összesen 40 millió dollárt kapott Igor Kolomojszkij ukrán oligarchától. Zelenszkij a jelek szerint nem sokkal a 2019-es elnökválasztás előtt, amelyet végül megnyert, átruházta a vállalatban lévő részvényeit egy közeli barátjára.



Bár nem volt világos, hogy mi volt a cél a rendszer mögött, ukrán oknyomozó újságírók akkoriban azt találgatták, hogy Zelenszkij talán arra használta, hogy kikerülje az otthoni adókat, vagy hogy részt vett Kolomojszkij pénzmosásában.



A kivonatban az is szerepel, hogy az "Offshore 95" című dokumentumfilm vetítését, amely Zelenszkijnek a Pandora Papersben feltárt állítólagos kétes ügyleteiről szólt volna, az utolsó pillanatban, tavaly októberben lemondták Kijevben. A mozi igazgatója nyilvánvalóan az SBU-tól, az ukrán biztonsági szolgálattól kapott egy hívást - áll a kivonatban, amely az ukrán médiára hivatkozik. Csak a közfelháborodásnak köszönhetően került sor a vetítésre később a nap folyamán - áll a közleményben.



Annak ellenére, hogy a Slidstvo.info kérdéseire kezdetben nem volt hajlandó válaszolni, Zelenszkij hivatala 2021 októberében kifejtette, hogy "a "Janukovics-időkben" - utalva Viktor Janukovics volt elnökre - "mindenki külföldre helyezte át a vállalkozását, különösen a televíziós ágazatban". Zelenszkij azt is állította, hogy az adóhatóság akkoriban "szinte minden nap" vizsgálta az ügyleteit, utalva arra, hogy soha nem találtak semmilyen jogsértést. Azt is hevesen tagadta, hogy bármilyen pénzmosásban részt vett volna, de kitért azon kérdés elől, hogy valóban minden alkalommal befizette-e az összes esedékes adót.



A Slidstvo.info újságírója azonban láthatóan nem volt elégedett az elnök válaszával, és másnap felvetette, hogy az offshore cég puszta létezése is arra utal, hogy Zelenszkij "nem bízik abban az országban, amelyben felépítette a vállalkozását, és amelynek a vezetője".

"Valamit el akar titkolni, és erre oka van" - mondta.



A könyv szerint október 27-én az ukrán Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség bejelentette, hogy vizsgálatot folytatott Zelenszkij üzleti tevékenységével kapcsolatban, és nem talált semmi törvénytelent.