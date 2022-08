Harcok

Életbe lépett a tűzszünet Izrael és az Iszlám Dzsihád között

Izrael részlegesen megnyitotta a Gázai övezet déli részénél található teherforgalmi átkelőt, amelyen máris áthaladtak az első, üzemanyaggal megrakott teherautók az övezet felé. 2022.08.08 11:09 MTI

Vasárnap éjfél előtt életbe lépett az egyiptomi közvetítéssel megkötött tűzszünet Izrael és az Iszlám Dzsihád között, a pénteken indított izraeli Hajnalhasadás hadművelet véget ért - jelentette a helyi média hétfőn.



Egyiptom vasárnap átfogó és kölcsönös tűzszünetre szólította fel a feleket, és az Iszlám Dzsihád és az izraeli vezetés elfogadta a feltételeket. Egyiptom felhívásában az is szerepelt, hogy "erőfeszítéseket tesz és elkötelezett amellett, hogy kiszabadítsák" az Iszlám Dzsihád letartóztatott tagjait, Besszám esz-Szaadit és Kalil Avadét, a gázai iszlamista szervezet izraeli fogságban lévő tagjait.



Muhamad al-Hindi, az Iszlám Dzsihád politikai szárnyának szóvivője megerősítette, hogy a szervezet egyetértett a gázai tűzszünetről szóló egyiptomi javaslattal, melyet helyi idő szerint 23.30-ra hirdettek meg. A tűzszünet hivatalos életbe lépése után még többször megszólaltak Izraelben a légvédelmin riasztás, történtek elszórt rakétatámadások.



A tűzszünetre adott izraeli válaszról Jair Lapid miniszterelnök tanácskozáson döntött, melyet Beni Ganz védelmi miniszterrel és más magas rangú védelmi tisztviselőkkel tartott vasárnap este Tel-Avivban, a hadsereg főhadiszállásán.



Előzőleg vasárnap délután Jaír Lapid miniszterelnök találkozott a dél-izraeli önkormányzati vezetőkkel, akiknek azt mondta, hogy Izrael elérte céljait három nap alatt az Iszlám Dzsihád elleni harcokban, és semmi haszna nincs a Hajnalhasadás hadművelet további folytatásának.



A háromnapos rakétaháborúból kimaradt a Gázai övezetet irányító iszlamista Hamász szervezet. Izraelben a katonai rádió összefoglalója szerint mintegy 1100 rakétát indítottak Izrael felé a gázai övezetből, ebből 200 még az övezetben becsapódott.



Az izraeli Vaskupola légvédelmi rendszer 380, lakott területen leesni készülő lövedéket fogott be, a hadsereg számításai szerint 95-97 százalékos pontossággal működött.



Izrael 170 célpontot támadott a Gázai övezetben, és megölte az Iszlám Dzsihád két fontos helyi vezetőjét.



Az AFP francia hírügynökség helyszíni beszámolókra hivatkozva azt közölte, hogy a tűzszünet nyomán Izrael részlegesen megnyitotta a Gázai övezet déli részénél található Kerem Salom-i, vagyis teherforgalmi átkelőt, amelyen máris áthaladtak az első, üzemanyaggal megrakott teherautók az övezet felé.



Az izraeli katonai rádió szerint a tűzszünet során abban is megegyeztek, hogy ismét engedélyezik a gázai vendégmunkások Izraelbe lépését is, va a humanitárius segélyek szállítását az övezetbe.

Izrael pénteken - több mint egy év viszonylagos nyugalom után - indította meg Hajnalhasadás nevű hadműveletét a Gázai övezet iszlamista szervezetei ellen, mert azok megtorlással fenyegettek egyik magas rangú ciszjordániai tisztviselőjük, Besszám esz-Szaadi letartóztatása miatt. Az akcióban az izraeliek végeztek Tejszír al-Dzsabarival, az Iszlám Dzsihád észak-gázai parancsnokával, majd vasárnap Hálid Manszúrral, a déli rész katonai vezetőjével.