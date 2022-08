Fegyveres lőtt le négy embert egy amerikai kisvárosban

Fegyveres sebesített meg halálosan négy embert egy Ohio állambeli kisvárosban.



A rendőrségi jelentések szerint a támadót azonosították és keresik. A gyanúsított, egy 39 éves férfi egy terepjáróval menekült el.



Butler Township település rendőrfőnöke elmondta, hogy a négy áldozatot lőtt sebekkel találták meg a városban több helyszínen. Figyelmeztette a környéken élőket, hogy a "férfit ne közelítsék meg, mert valószínűleg fegyver van nála, és veszélyes lehet".



A rendőrség vizsgálja a tragédia hátterét, és azt, hogy mentális okok szerepet játszhattak-e benne - közölte John Porter rendőrfőnök. "Amennyire vissza tudunk emlékezni, ez volt az első erőszakos bűncselekmény a közösségben" - tette hozzá.



Sajtójelentések szerint a gyanúsítottat, Stephen Marlow-t betörés és fenyegetés miatt már elítélték, és idén februárban került feltételesen szabadlábra.



Butler Township egy alig 8 ezer lelkes kisváros Ohio állam nyugati részén, Dayton közelében.

This is the person of interest in the Butler Township mass shooting. Please share.



This is Stephen Marlow. He is 39 years old and approximately 5'11", 160 pounds with short brown hair. He's likely in a white 2007 Ford Edge SUV bearing Ohio license plate JES9806. @dayton247now pic.twitter.com/wIHl0Ya0Zv