Konfliktus

Tajvan rakétákkal lőtt kínai drónokra

Tajvan hadserege jelzőrakétákat lőtt ki, hogy elhárítsa a kínai repülőgépeket a nyugati partjaitól távol eső szigetek közelében - állították tisztviselők, miközben Tajpej továbbra is magas készültségben van Peking nagyszabású légi és haditengerészeti gyakorlatának idején, Nancy Pelosi amerikai házelnök látogatását követően.



Két kínai drónt észleltek a Kinmen-szigetek közelében szerdán késő este - közölte a Reuters hírügynökséggel Chang Zone-sung tajvani vezérőrnagy, hozzátéve, hogy azok párban közlekedtek, és kétszer léptek be a területre.



"Azonnal jelzőrakétákat lőttünk ki, hogy figyelmeztetést adjunk és elűzzük őket. Ezt követően visszafordultak. A mi lezárt területünkre jöttek, ezért elkergettük őket" - mondta. "Van egy szabványos működési eljárásunk. Reagálunk, ha bejönnek".



A tábornok azt mondta, hogy a drónokat hírszerzési céllal küldték, ami tükrözte a múlt héten a Matsu szigetcsoport közelében végrehajtott másik átrepülést, amely a tajvani tisztviselők szerint a terület védelmének szondázására irányult.



A tajvani hadsereg által erősen megerősített Kinmens kevesebb mint 10 mérföldre keletre fekszik a szárazföldtől, és fontos szerepet játszott a korábbi konfliktusok során a kínai kommunista kormány és a Csang Kaj-sek vezette nacionalista erők között.



A szerdai drónincidens egy sor kínai hadgyakorlat közepette történt, amelyet Pelosi e heti tajvani látogatására válaszul indítottak. Peking provokatívnak és szuverenitásának megsértéseként ítélte el az utazást, Tajvant Kína-properium részének tekintve, míg a kínai állami média megjegyezte, hogy a gyakorlatok "közös blokádgyakorlatot", valamint "tengeri támadási, szárazföldi és légi harci gyakorlatot" foglalnak magukban. Az erődemonstráció során Peking állítólag "fejlett fegyvereket" is bemutat, például hiperszonikus DF-17 rakétáit - írja a Global Times.