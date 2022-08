Vallás

Katolikus templomot épített egy muszlim férfi Boszniában

A szeretet és az egység nevében egy középkori katolikus templom maradványaira épített ismét katolikus templomot a bosznia-hercegovinai Vesela településen egy muszlim vallású boszniai férfi, Husejn Smajic - jelentette szerdán a horvát média.



"Hazánk szeretetéért, amelyet Bosznia-Hercegovinának hívnak. Az egységért és azért, hogy nemzetiségi alapon ne különböztessük meg egymást, hanem tiszteljük egymást emberként és ne váljunk törzsekké" - mondta Smajic a templom keddi felszentelésén, számos vendég és hívő előtt. A muzulmán férfi a templomot "a béke, a szeretet és a tisztelet templomának" nevezte.



Az épületet felszentelő nyugalmazott Vinko Puljic érsek elmondta: bár a templom még nem kész, mindenképpen szimbolikus jelentőséggel bír.



Smajic 2014-ben bukkant saját birtokán egy középkori katolikus templom maradványaira, miközben házi vízerőművet akart építeni. A felfedezését jelentette az illetékes intézményeknek, bizonyítékokkal szolgálva arra, hogy középkori katolikus templom maradványaira bukkant.



A férfi később saját forrásból, szakértői felügyelet mellett folytatta az ásatásokat. A helyszínről értékes régészeti leletek kerültek elő - írja a Dnevni Avaz című szarajevói napilap internetes oldalán.



Becslések szerint a régi, kéthajós 32 méterszer 22 méteres templom a 13. századból származik. Erről tanúskodik egy 1406-ból fennmaradt írásos dokumentum is, amely szerint ebben a templomban tartották a boszniai ferencesek káptalani gyűléseiket és a szentélyt Ostoja István boszniai király is meglátogatta.



Smajic a földet az érsekségnek adományozta, majd a feltárt falak konzerválása után új, ugyanolyan templom megépítése mellett döntött.



A tomislavgradi Ferences Múzeum felügyelete mellett 2015 óta folynak régészeti feltárások a területen, amelyek során 12 sírt is találtak, köztük Gruba Ilona boszniai királynőjét, aki 1395 és 1398 között uralkodott. A sírokból aranyszállal varrott ruhadarabok, bársony, továbbá számos luxuscikk került elő, amelyek az ezen a területen élt nemesi családokhoz kötődnek.



Vesela fontos kereskedelmi központ volt a középkorban. Régészek itt tárták fel a boszniai királyság területének egyik legnagyobb templomát, és a történelmi források szerint Vesela környékén ferences kolostor is működött.