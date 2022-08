Konfliktus

Kína célzott katonai műveleteket indított Tajvannál - jelentések

Peking hadgyakorlatokat kezdett Tajvan közelében, miután "célzott katonai műveletek" sorozatát ígérte válaszul Nancy Pelosi amerikai házelnöknek az önkormányzati szigetre tett látogatására - jelentette a kínai média.



"A PLA Harci Parancsnokság keleti zónája következetesen közös katonai műveletek sorozatát hajtja végre Tajvan szigete körül" - jelentette a CCTV órákkal azután, hogy Pelosi megérkezett a szigetre.



Pelosi kedden késő este szállt le Tajpejben annak ellenére, hogy Peking többször is figyelmeztette, hogy ne kíséreljen meg olyan területre látogatni, amelyet Kína szerves részének tekint.



"A Kínai Népi Felszabadító Hadsereg magas készültségben van, és egy sor célzott katonai műveletet fog indítani ennek elhárítására, határozottan megvédi a nemzeti szuverenitást és a területi integritást, és határozottan meghiúsítja a külső beavatkozást és a "tajvani függetlenség" szeparatista kísérleteket" - mondta Wu Qian védelmi minisztériumi szóvivő, anélkül, hogy további részleteket közölt volna.



Külön közleményben a kínai Keleti Parancsnokság közös hadgyakorlatokat jelentett be Tajvan előtt, éleslövészeteket a Tajvani-szorosban és rakétakísérleteket a Tajvantól keletre fekvő tengeren. A gyakorlatok szerdán kora reggel kezdődtek, a kínai CCTV által terjesztett felvételek szerint.



Nem volt azonnal világos, hogy a "célzott katonai műveletek" pontosan mit tartalmaznak, és hogy elkülönülnek-e a Keleti Parancsnokság által bejelentett gyakorlatsorozattól.



A hadsereg megjegyzései a kínai külügyminisztérium nyilatkozatát tükrözték, amely "Kína szuverenitásának és területi integritásának" "súlyos" megsértéseként ítélte el Pelosi látogatását. A hivatalnok érkezése a szigetre "aláássa a Tajvani-szoroson átívelő békét és stabilitást, és súlyosan rossz jelzést küld a "Tajvan függetlenségét" szorgalmazó szeparatista erőknek" - pontosított a minisztérium.



Pelosi kedden késő este szállt le Tajvanon, miután napokig bizonytalanság övezte a látogatását, és ellentmondásos jelzések érkeztek vezető amerikai tisztviselőktől. Tajvan nem szerepelt a házelnök ázsiai körútjának hivatalos úti céljai között, amelyen Szingapúr, Malajzia, Dél-Korea és Japán is szerepel.



A látogatás máris a katonai tevékenységek erőteljes fokozódását váltotta ki a térségben: Peking a hétvégén éleslövészeti gyakorlatokat tartott a Tajvani-szoros túloldalán fekvő délkeleti Fujian tartomány partjainál. Az Egyesült Államok is növelte katonai jelenlétét a sziget közelében, a USS Ronald Reagan hordozó csapásmérő csoportja jelenleg a Tajvantól délkeletre fekvő vizeken hajózik.