Terrorizmus

A CIA megölte az al-Kaida vezérét

Egy dróntámadás során végeztek Ajmán al-Zavahirivel, az al-Kaida terrorszervezet vezetőjével. A hírt megerősítette Joe Biden amerikai elnök is.



"Igazságot szolgáltattunk, a terroristavezér nincs többé" - jelentette ki Biden.



A Reuters amerikai tisztviselőktől kapta a hírt, és miután hivatalos megerősítést nyert, ez a legsúlyosabb csapás a nemzetközi terrorszervezetre azóta, hogy 2011-ben megölték akkori vezetőjét, Oszama Bin Ladent.



Maga terrorszervezet és al-Zavahiri is számos terrortámadás előkészítésével és kivitelezésében vett részt, ezek közül is a legsúlyosabb a 2001. szeptember 11-i össszehangolt támadás az USA-ban.



A mostani támadásról névtelenül nyilatkozó személyek szerint azt még vasárnap hajtották végre az afgán fővárosban, Kabulban, civil áldozatai nem voltak.



Az Afganisztánt irányító tálibok szóvivője megerősítette, hogy a várost csapás érte, és a történteket a nemzetközi elvek megsértésének nevezte.



Címlapfotó: Oszama Bin Laden és Ajmán al-Zavahiri