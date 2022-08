Ezért nem szabad tankolás közben rágyújtani - döbbenetes videó

Benzinkúton, tankolás közben gyújtott cigarettára egy sofőr az oroszországi Cseljabinszkban. A benzin azonnal meggyulladt, a tűz pedig pillanatok alatt átterjedt a kútra és a kocsira is - írja a Hvg a Nexta orosz nyelvű híroldalra hivatkozva.



A sofőr ezek után beszállt a lángoló autóba, és elhajtott. A kútnál a tüzet gyorsan eloltották.



Az esetet biztonsági kamera rögzítette:

A man in #Chelyabinsk region, #Russia decided to light a cigarette at a petrol station. The result of this can be seen in the video. pic.twitter.com/PaVS5cuU8P