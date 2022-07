Konfliktus

Koszovó a szerbek megtámadását tervezi - Belgrád

Aleksandar Vucic sürgette Pristinát és a nyugati hatalmakat, hogy kerüljék el a konfliktust, de erőszakot ígért, ha a szerbeket üldözni merik. 2022.07.31 19:06 ma.hu

Aleksandar Vucic szerb elnök a koszovói béke érdekében szólt fel a Pristinával való növekvő feszültségek közepette. Ugyanakkor azt is megfogadta, hogy életre-halálra harcol, ha az önjelölt köztársaságban élő szerb etnikumúak újabb pogrom (valamely kisebbség ellen irányuló, irányítatlan, csoportos vagy tömeges erőszakcselekmény.) célpontjává válnak.



"A hangulat felforrósodott, és a szerbek nem fognak több atrocitást elszenvedni" - mondta Vucic vasárnap Belgrádban. "Az a kérésem mindenkihez, hogy szinte minden áron próbálják megőrizni a békét. Arra kérem az albánokat, hogy térjenek észhez, a szerbeket, hogy ne dőljenek be a provokációknak, de arra kérem a nagyhatalmú és nagy országok képviselőit is, akik elismerték Koszovó úgynevezett függetlenségét, hogy egy kicsit figyeljenek a nemzetközi jogra és a valóságra a helyszínen, és ne engedjék, hogy gyámolítottjaik konfliktust okozzanak".



Vucic megjegyzései akkor hangzottak el, amikor Pristina egy ellentmondásos törvény végrehajtására készült, amely a vitatott területen élő szerb nemzetiségűeknek hétfőtől kezdődően előírja, hogy a szerbek által kiadott gépjármű-regisztrációikat koszovói rendszámokra cseréljék. Koszovó más típusú, szerbek által kiállított okmányok, például személyi igazolványok cseréjét is előírhatja, és újból kísérletet tesz arra, hogy megtiltja a beutazást, illetve ideiglenes papírokat állít ki a szerbek által kiállított okmányokkal vagy rendszámtáblákkal utazóknak.



Vasárnap a tartomány északi részén riadalmat kongattak a templomok harangjai, miközben olyan hírek érkeztek, hogy fegyveres albánok újabb pogromra készülnek a megmaradt szerbek ellen.



A szerb elnök a múlt hónapban azt állította, hogy a regisztrációs politika része annak a törekvésnek, hogy a megmaradt szerbeket kiszorítsák Koszovóból. A lépést "új Viharnak" nevezte, utalva az 1995-ös horvát katonai műveletre, amely a szerbek többségét Horvátországból való menekülésre kényszerítette.



Nikola Selakovic szerb külügyminiszter szombaton újságíróknak azt mondta, hogy "az albán fél Koszovóban és Metóhiában szó szerint arra készül, hogy pokollá tegye a szerbek életét".



Albin Kurti koszovói miniszterelnök, aki albán nemzetiségű, tagadta, hogy a nem szerb okmányokra való áttérés bármi másról szólna, mint a "jog és az igazságszolgáltatás" egyformán történő alkalmazásáról minden állampolgárra.



"Bízzanak a kormányukban" - mondta egy szerb nyelvű, videóra rögzített üzenetben.



Vucic azt állította, hogy a Koszovóban élő szerbek elleni "provokációk" megszaporodtak, mióta tavaly az albán egyesülés gondolatát hirdető nacionalista Kurti lett a miniszterelnök. Az ilyen incidensek száma, beleértve az albánok által a szerb temetők és ortodox templomok ellen elkövetett támadásokat, 50 százalékkal megugrott - mondta vasárnap újságíróknak.

"Nem akarunk konfliktusokat és nem akarunk háborút" - mondta Vucic beszédében. "Imádkozni fogunk a békéért és békére törekszünk, de hadd mondjam el rögtön: Nem lesz megadás, és Szerbia győzni fog. Ha el merik kezdeni a szerbek üldözését, zaklatását és megölését, Szerbia győzni fog".



Vucic azt is feltételezte, hogy Pristina az ukrajnai válságot próbálja kihasználni egy olyan konfliktus kiprovokálásával, amelyben Kurti szimpatikusan Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök koszovói változataként jelenne meg, a szerbek pedig Oroszország és Vlagyimir Putyin elnök szerepét játszanák.



A NATO 1999-ben, az akkori Jugoszlávia elleni 78 napos légiháborút követően foglalta el Koszovót. A tartomány 2008-ban nyugati támogatással kikiáltotta függetlenségét. Míg az Egyesült Államok és a legtöbb szövetségese elismerte, Szerbia, Oroszország, Kína és általában az ENSZ nem.