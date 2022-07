Állati

Orosz állatmentők küzdenek a hálóba gabalyodott ritka bálna megmentéséért

Egy mentőcsapat próbálja megmenteni azt a ritka jégfejű bálnát, amely halászhálóba gabalyodott az Okotszki-tenger orosz partjainál - közölte pénteken a Természetvédelmi Világalap (WWF) Oroszország.



A közlemény szerint a bálna, amely a ritka és veszélyeztetett állatok Vörös Könyvében szereplő fajhoz tartozik, a helyi halászok által a partok közelében felállított háló csapdájába esett, majd elúszott, és így végzetesen összegabalyodott.



A bajbajutott bálnát először helyi idegenvezetők vették észre egy turistákkal tett tengeri kirándulás során. A WWF szakemberei, biológusok és hivatásos állatmentők gyorsan mentőcsapatot alakítottak, amelyet az idegenvezetők és a helyi halászok is támogattak. A bálnát hamarosan megtalálták, de az természetesen nem engedte közel a mentőket.



"Most már egyértelmű, hogy a bálnának még sikerült ledobnia magáról a háló nagy részét, de a vastag kötelek rajta maradtak" - közölte a WWF.



A bálna felső állkapcsa köré tekeredett kötelek egyike belegabalyodott a bálna bajuszába. Ez potenciálisan életveszélyes akadály, mert azt jelenti, hogy az állat nem tud megfelelően táplálkozni.



Ha a mentőknek nem sikerül kiszabadítaniuk a bálnát a hálókból, a kötelek megszorulhatnak a testén, ami olyan sérüléseket okozhat, amelyek végül legyengíthetik, és hajlamosabbá tehetik a betegségekre és parazitákra.



"Azt gondolhatod: mi ez a hír? Egy bálna belegabalyodott egy hálóba, mi ebben a nagy ügy. De egy mindössze 300-400 állatból álló populáció túlélése szempontjából egyetlen bálna halála is tragédia" - mondta Borisz Szolovjov, a WWF szakértője.



Egy expedíció során kiderült, hogy minden harmadik bálnán voltak hálók és kötelek okozta hegek. Az egyik megfigyelt állat a farkának felét elvesztette a feszülő kötelek miatt.



Ez a bálna a világ egyik legnagyobb emlőse. A hímek általában 14-17 méter hosszúak, míg a nőstények valamivel nagyobbak, 16-18 méteresek. Egyes bálnák a 22 métert is elérik.



Az Okhotszki-tengeri bálnákat a sarki tengerekben élő bálnák legveszélyeztetettebb populációi között tartják számon. Ezek a bálnák egész évben az Okotszki-tengerben élnek, és nem hagyják el az orosz vizeket. A WWF megjegyzi, hogy a tengereket korábban több ezer bálna népesítette be, de a bálnavadászat szinte teljes kipusztulásukat eredményezte.