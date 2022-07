Pandémia

Joe Biden amerikai elnök Covid-19 tesztje ismét pozitív lett

Szombat reggel, miután látszólag felépült a vírusból és kedden negatív lett a tesztje. Biden orvosa kifejtette, hogy valószínűleg úgynevezett "rebound" fertőzést (a betegségaktivitás visszatérése) szenvedett, amely a Pfizer vírusellenes tablettát szedő betegeket érintheti.



Biden pozitív tesztjét Kevin O'Connor, a Fehér Ház orvosa jelentette be Karine Jean-Pierre sajtótitkárnak írt levelében. O'Connor megjegyezte, hogy Bidennek kedd óta minden nap negatív volt a betegségre vonatkozó tesztje, de a szombat reggeli pozitív eredményt követően ismét elkülönítésre kerül.



A keddi negatív tesztet megelőzően Biden öt napig dolgozott elkülönítve a Fehér Házban, miközben enyhe tünetekkel küzdött.



Biden, akit kétszer oltottak be, és két emlékeztető adagot is kapott, a Pfizer Paxlovid nevű vírusellenes gyógyszerét is szedte, amelyre az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) decemberben adott sürgősségi engedélyt.



O'Connor megjegyezte, hogy a Covid-19-et Paxloviddal kezelő betegek "kis százaléka" valószínűleg úgynevezett "rebound Covid-pozitivitást" tapasztal - amikor látszólag felépülnek a betegségből, mielőtt újra megbetegednének. Biden esetében az elnök "nem tapasztalta a tünetek újbóli megjelenését, és továbbra is elég jól érzi magát" - írta O'Connor.



Dr. Anthony Fauci, a Fehér Ház koronavírus cárja is ilyen újrafertőzést szenvedett el, amikor májusban Paxloviddal kezelte a Covid-19-es esetét.



A hét eleji negatív tesztje után Biden a Paxlovidot sorsfordítónak nevezte a Covid-19 elleni küzdelemben, és sürgette az amerikaiakat, hogy szerezzék be a tablettákat az ország drogériáiban.