Egyenlőség

Bezárásra kötelezték az Egyesült Királyság egyetlen gyermek gender-klinikáját

Az NHS England a pubertásblokkolók használatával és más ellentmondásos gyakorlatokkal kapcsolatos aggályok miatt hozta meg a döntést. 2022.07.30 09:05 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Egyesült Királyság egyetlen gyermek nemi identitással foglalkozó klinikájának bezárását rendelték el, miután egy független vizsgálat azzal vádolta meg, hogy "elsiette" a gyerekek hormonterápiás kezelését, és elhanyagolta az egyéb orvosi szükségleteket.



A brit média által csütörtökön közzétett, a National Health Service (NHS) England által kiadott közlemény szerint a Tavistock & Portman NHS Foundation Trust klinikának jövő tavaszig be kell zárnia. Helyére két "Early Adopter" (A kifejezést egy termék/szolgáltatás első vásárlóira, felhasználóira használják.) központot állítanak fel, Londonban és északnyugaton, amelyeket neves gyermekkórházak - a Great Ormond Street, az Evelina, az Alder Hey és a Royal Manchester - fognak működtetni.



"Ezek létrehozása a lehető leggyorsabban, de - ami döntő fontosságú - a változás összetettségét értékelő ütemben történik majd, miközben a lehető legkisebbre csökkentjük a zavarokat és a betegek további aggodalmát" - közölte az NHS England.

Dr. Hilary Cass gyermekorvos, aki 2020-ban kezdte meg a Tavistock nemi identitást fejlesztő klinika munkájának felülvizsgálatát, korábban aggodalmát fejezte ki a "pubertásblokkolók" elsietett alkalmazása miatt.



Ezeket a vényköteles gyógyszereket, amelyek elnyomják a szervezet hormonfelszabadulását, a nemi zavarokat tapasztaló gyermekek számára adták. A Tavistock klinika által alkalmazott pubertásblokkolók használata korábban peres eljárás tárgyát képezte. Tavaly a fellebbviteli bíróság hatályon kívül helyezte egy 2020-as osztott bírósági döntést, amely kimondta, hogy a 16 éven aluliak nem képesek tájékozott beleegyezést adni ehhez a kezeléshez.



Az NHS-nek írt levelében Cass azt mondta, hogy a vitatott kezelésnek a tizenévesek szexualitásának és nemi identitásának kialakulásában játszott szerepét még nem vizsgálták eléggé. Megjegyezte, hogy a terápia "kiválthatja a végrehajtó funkciók (azaz az agy tervezéssel, döntéshozatallal és ítélőképességgel foglalkozó részének érése) alapjául szolgáló idegi áramkörök tapasztalatoktól függő újrakábelezésének kritikus időszakát".



Ezen okok miatt - vonta le a következtetést - óvatosabb megközelítésre van szükség e gyógyszerek felírása során, amelynek magában kell foglalnia "a kezelés valamint a kezelés elmaradásának kockázatainak és előnyeinek megértését is".



Egy másik ok, ami aggodalomra ad okot Cass számára, hogy amint a gyermekeknél és fiataloknál azonosították a nemi hovatartozással kapcsolatos szorongást, "más fontos egészségügyi kérdések, amelyeket normális esetben a helyi szolgálatok kezelnének, néha figyelmen kívül hagyhatók" a klinikán.



Tágabb értelemben a nemi identitással kapcsolatos problémákkal küzdő gyermekek ellátásának teljes modelljét meg kell változtatni oly módon, hogy az biztonságosabb legyen a gyermekek számára, és hogy több kutatást vonjon be ezekbe a gyakorlatokba - jegyezte meg a felülvizsgálat szerzője. Cass szerint az új regionális központokat "a gyermekgyógyászati ellátás tapasztalt szolgáltatóinak kellene működtetniük, hogy a gyermekek egészségére és fejlődésére összpontosíthassanak, szoros kapcsolatokkal a mentálhigiénés szolgálatokkal".