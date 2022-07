USA

Agyevő parazitát találtak egy iowai tóban, egy ember meghalt

2012 és 2021 között mindössze 31 ilyen megbetegedést jelentettek az Egyesült Államokban. 2022.07.28 19:16 ma.hu

Az Egyesült Államok szövetségi és állami egészségügyi tisztviselői szerdán megerősítették egy agyevő amőba jelenlétét egy iowai tóban, miután egy úszó megfertőződött és később meghalt. A tó továbbra is látogatható, mivel a fertőzések ritkák, de a tisztviselők táblákat helyeznek ki, amelyek figyelmeztetnek a veszélyre - írja az Index.



A Naegleria fowleri néven is ismert amőbát az iowai Bedfordban található Three Fires-tóban találták − áll az állam Egészségügyi és Szociális Hatóságának (HHS) és az iowai Természeti Erőforrások Hatóságának közleményében, amelyet a Járványügyi Központtal (CDC) közösen adtak ki − írta meg a CBS News.



"A Naegleria fowleri egy amőba, amely általában meleg édesvizekben, például tavakban, folyókban és csatornákban fordul elő. Rendkívül ritka esetekben primer amőbás meningoencephalitis nevű agyi fertőzést okozhat, amely akkor alakulhat ki, amikor az amőbát tartalmazó víz felszökik az orrba, és eléri az agyat" − áll a közleményben.



E hónap elején az állami tisztviselők szerint egy Missouri állambeli lakos úszott az iowai tóban, és elsődleges amőbás meningoencephalitisszel fertőződött meg, ami a halálához vezetett. A HHS közleménye szerint 2012 és 2021 között mindössze 31 ilyen megbetegedést jelentettek az Egyesült Államokban. A közleményben szerint "az alacsony fertőzési arány miatt nehéz meghatározni, hogy miért fertőződtek meg bizonyos emberek, amikor több millió más embernek, akik ugyanott, ugyanakkor fürödtek, nem lett semmi baja".