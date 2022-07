Koronavírus-járvány

Ausztriában augusztustól eltörlik a karanténkötelezettséget

Ausztriában augusztus elsejétől eltörlik a koronavírus-járvány miatt bevezetetett karanténkötelezettséget - jelentette be kedden Johannes Rauch osztrák egészségügyi miniszter Bécsben a tartományi egészségügyi referensekkel tartott találkozóját követően.



Az új szabályozás értelmében a fertőzöttek elhagyhatják otthonukat, amennyiben nem tapasztalnak tüneteket. Ugyanakkor FFP2 típusú maszkot kell viselniük, kivéve, ha a szabadban vannak és másoktól kétméteres távolságot tudnak tartani.



Rauch a járvány egy új fejezetéről beszélt, amelyben az oltásoknak és gyógyszereknek köszönhetően az ország fel tudja venni a küzdelmet a betegséggel. Katharina Reich tiszti főorvos hozzátette, hogy a koronavírus a belátható jövőben még jelen lesz és erre be kell rendezkedni.



A tárcavezető ugyanakkor óvatosságra intett. Kijelentette, hogy az enyhítés dacára, "aki beteg, annak otthon kell maradnia".



A karanént elhagyó fertőzöttekre mindemellett további korlátozások is érvényesek, így nem tehetnek kórházi látogatásokat, s nem léphetnek be idősotthonokba. A kormány tervezete viszont kivételként említi, hogy ezen intézmények fertőzött dolgozói maszkot viselve folytathatják munkájukat.



Ausztriában jelenleg heti átlagban százezer lakosra mintegy 900 fertőzött jut.