Lövöldözés miatt lezárták a texasi repülőteret - videó

Az amerikai Texas államban található Dallas Love Field (DAL) repülőtér hétfőn leállította az összes járatot és lezárta az egyik terminált, miután egy női gyanúsított állítólag többször a levegőbe lőtt egy jegypénztárnál. A közösségi médiában megosztott videón az ülések mögé bújó utasok látszottak.



A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) helyi idő szerint nem sokkal délelőtt 11 óra után "biztonsági okokból" földi leállást rendelt el a DAL-nál. Délelőtt 11:30-ra a dallasi rendőrség a terminálon belüli lövésekről szóló jelentésekre reagált. A tisztviselők közölték, hogy egy személyt kórházba szállítottak egy "rendőrök által leadott lövés" után, és hogy a terminált biztosították - jelentette a WFAA helyi televízió.



A gyanúsított, akit csak nőként írtak le, állítólag több lövést adott le a levegőbe egy jegypénztárnál, ami miatt a többi utas fedezékbe menekült. Ezt követően a kiérkező rendőrök több jelentés szerint lelőtték.



A Twitteren terjedő egyik videón az látszik, hogy az utasok a váróterem padlóján, az ülések mögött keresnek fedezéket.



Egy másik videón az épület előtt várakozó utasok egy csoportja látható, akik a falnak támaszkodva várakoznak a nyári hőségben. A rögtönzött evakuálást a Közlekedésbiztonsági Hivatal (TSA) munkatársai szervezték.



Eddie Garcia dallasi rendőrfőnök újságíróknak elmondta, hogy egy 37 éves nő bement a repülőtér egyik mosdójába, kapucnis pulóvert öltött, majd a jegypénztárhoz lépett, és több lövést adott le a mennyezetre. Ekkor a dallasi rendőrség egyik tisztje lelőtte a nőt. Az incidensben senki más nem sérült meg.



A Dallas belvárosától mintegy tíz kilométerre található, városi tulajdonban lévő Love Field szinte kizárólag a Southwest Airlines belföldi amerikai légitársaságot szolgálja ki. A jóval nagyobb Dallas-Fort Worth (DFW) nemzetközi forgalmat bonyolít.

@DallasLoveField what just happened? A group of people were running and yelling "run" and we all immediately took cover. Nothing has been communicated to us. Everything seems to be calm now. It was most certainly a scary experience for all. @SouthwestAir pic.twitter.com/zU7QLhFV4C