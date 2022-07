Háború

Lengyel MMA harcos halt meg Ukrajnában

A Lengyel MMA Szövetség bejelentette Tomasz Walentek harcos halálát, aki állítása szerint akkor hunyt el, amikor zsoldosként harcolt Ukrajna nevében az Oroszországgal jelenleg is tartó konfliktusban.



Walentek ígéretes amatőr harcos volt, és a RIA szerint 2021-ben megnyert egy tornát a lengyelországi Gliwice városában, de az utóbbi időben a Nemzetközi Ukrán Védelmi Légió - egy külföldi zsoldosokból álló csoport - tagjaként harcolt.



"Nagy szomorúsággal értesültünk Tomko haláláról, aki lengyel önkéntesként a Nemzetközi Ukrán Védelmi Légióban harcolt és ott halt meg" - írta Walentekről a lengyel MMA-szövetség a közösségi médiában közzétett üzenetében.



A hírek szerint a donbászi térségben tüzérségi lövések következtében vesztette életét, bár a lengyel kormány nem erősítette meg az információt.



A beszámolók szerint Walentek a varsói Uniq Fight Club tagja volt - ez a lengyel fővárosban található kiemelkedő vegyes harcművészeti edzőterem, amelynek ajtaján olyan korábbi világbajnokok léptek át, mint Joanna Jedrzejczyk és Alistair Overeem.



Oroszország a múlt hónapban bejelentette, hogy egy donbászi gyárra mért légicsapás során akár 80 lengyel "zsoldost" is megölt, és ezzel tovább gyarapította az Ukrajnáért fegyvert fogó külföldi áldozatok listáját.



Walentek egyike volt azoknak a küzdősportolóknak, akik a február végén kezdődött háború óta Oroszország ellen harcolnak.



A korábbi nehézsúlyú ökölvívó világbajnokok, Vitalij és Wladimir Klitschko - előbbi Kijev polgármestere -, valamint a legjobb ökölvívók, Oleksandr Usyk és Vaszil Lomachenko is részt vesznek a konfliktusban.



A Bellator regnáló váltósúlyú vegyes harcművészetek bajnoka, Yaroslav Amosov, aki jelenleg 26-0 arányban veretlen, szintén részt vesz az ukrán erők oldalán.

