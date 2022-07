Háború

Lengyelország dél-koreai vadászgépeket, önjáró lövegeket és harckocsikat szerez be

Lengyelország dél-koreai FA-50 típusú vadászgépeket, K9 önjárólövegeket és K2 harckocsikat szerez be, az erről szóló szerződést jövő héten írják alá - jelentette be pénteki sajtóértekezletén Mariusz Blaszczak lengyel kormányfőhelyettes és nemzetvédelmi miniszter.



A Sieci lengyel konzervatív hetilapban jövő héten megjelenő interjú pénteken közzétett részletében Blaszczak közölte: a szerződést 48 FA-50 repülőre és legalább 182 K2 harckocsira fogják megkötni.



Sajtóértekezletén a politikus azt is tudatta: az első K2-eseket és K9-eseket még idén leszállítják Lengyelországba, jövőre pedig megérkeznek az első vadászgépek.



A beruházás "ugrásszerűen növeli" Lengyelország védelmi képességeit - fogalmazott Blaszczak. Hozzátette: az időtényező fontos, hiszen a lengyel politikai vezetők "tudatában vannak azon kihívásoknak, amelyekkel Lengyelország az ukrajnai háború miatt, (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) agresszív, az orosz birodalom újjáépítésére törekvő politikája miatt szembesül".



A felszerelést a szerződésteljesítés első szakaszában Dél-Koreában gyártják, majd Lengyelországban is, ennek részleteiről a lengyel állami fegyvergyártó, a PGZ még tárgyal a dél-koreai partnerekkel - mondta el Blaszczak.



Lengyelország az utóbbi időben több ügyletet jelentett be a hadsereg korszerűsítése keretében, több beruházásra az amerikai partnerekkel kötöttek szerződést.



A lengyel parlament március közepén fogadta el a védelmi kiadások és a hadsereg létszámának növeléséről szóló törvényt. Ennek értelmében a fegyverbeszerzési kiadásokat a költségvetési forrásokon kívül hosszú távú kölcsönökből és kötvényekből is fedezik, egyúttal jövőre a bruttó hazai termék (GDP) három százalékára emelik Lengyelország védelmi kiadásait.