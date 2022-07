Ukrajnai háború

Nagy-Britannia több száz drónt, tankelhárító rakétákat és tüzérségi fegyvereket küld Ukrajnának

Nagy-Britannia kormánya több száz pilóta nélküli robotrepülőgépet (drónt), tankelhárító rakétákat és tüzérségi fegyvereket küld Ukrajnának a következő hetekben az orosz támadások elhárítása érdekében - jelentette be a brit védelmi miniszter csütörtökön.



Ben Wallace közölte, hogy ezenkívül elhárító radarrendszereket, valamint a szovjet időszakból örökölt ukrán tüzérségi rendszerekben használatos, több mint 50 ezer adag lőszert is küldenek Kijevnek.



A brit védelmi tárca tájékoztatása szerint ezek a fegyverek segítenek megerősíteni Ukrajna védelmi képességét a Vlagyimir Putyin orosz elnök által elrendelt, "válogatás nélküli" orosz tüzérségi támadások ellen.



Több mint 20 darab 155 milliméteres, M109-es önjáró tüzérségi löveg és 36 darab, 105 milliméteres L119 tüzérségi ágyú érkezik Ukrajnába a közeljövőben - tette hozzá a tárca közleménye.



London mintegy 1600 darab tankelhárító rakétát és több száz, a becsapódás előtt a cél felett cirkáló "kamikaze drónt" is küld Kijevnek.



"Az általunk küldött felszerelés nagyságrendje és változatossága jól illusztrálja erős elkötelezettségünket. Nemzetközi szövetségeseinkkel együtt biztosítjuk, hogy Ukrajna birtokában legyen azoknak az eszközöknek, amellyel meg tudja magát védeni Putyin törvénytelen megszállásával szemben" - szögezte le a brit védelmi miniszter.



A fegyverzet szállítására azt követően kerül sor, hogy Boris Johnson, a július 7-én lemondott, jelenleg ügyvivő brit miniszterelnök még a június végi madridi NATO-csúcstalálkozón ígéretet tett további egymilliárd font (465 milliárd forint) értékű katonai felszerelés leszállítására.



Ezzel az orosz megszállás február 24-i megkezdése óta az Ukrajnának nyújtott brit katonai támogatás mértéke 2,3 milliárd fontra (1070 milliárd forintra) emelkedett.



Mindemellett Nagy-Britannia az Orbital nevű művelet keretében 2015 és 2022 között már több mint 22 ezer ukrán katonának nyújtott kiképzést, amelyet a jövőben is folytatni fog.