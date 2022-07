Románia

Jogerősen felmentették Markó Attilát a korrupciós vádak alól

A román legfelsőbb bíróság csütörtökön jogerősen felmentette Markó Attilát, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) korábbi szakpolitikusát a korrupciós vádak alól az ellene folyó egyik perben.



Az ítélet kivonatát a bíróság honlapján tették közzé. A bírói tanács elutasította a korrupcióellenes romániai ügyészség (DNA) fellebbezését a vádlottak többségét felmentő korábbi ítélet ellen.



Markó Attilát és az egykor államosított ingatlanok restitúciós kérelmeit elbíráló bizottság többi tagját azzal vádolta a DNA, hogy 128 millió euró értékű kártérítést szavaztak meg Horia Simu üzletembernek egy ingatlanért, mely az ügyészség szerint valójában csak 58 millió eurót ért, így az államot 70 millió euróval megkárosították.



Markó Attila az egyik közösségi portálon reagált az ítéletre. "Hosszú évek óta viszem ezeknek a képtelen pereknek a terhét. Sokáig úgy tűnt, a román igazságszolgáltatás titkosszolgálati függősége olyan mély gyökerű, hogy az igazság kiderítése helyett a parancsok teljesítése vezérli a rendszert. Ez az elhíresült titkos protokollumok megsemmisítése óta megváltozott, és talán a jog lassan visszaveszi az uralmat a parancsok felett" - írta az egykori jogász-politikus.



Markó Attila megköszönte mindenkinek, aki vele együtt drukkolt az igazság végső győzelméért.



Markó Attila a romániai restitúciós bizottságok tagjaként tevékenykedett közel két évtizeden keresztül, mindaddig, míg a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatása miatt az ellene és társai ellen indított perben három év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Az RMDSZ egykori jogász-politikusa Magyarországra menekült azt követően, hogy öt más restitúciós, illetve kártérítési ügyben is vádat emelt az ügyészség ellene.



Az ügyészség a kártérítési bizottság valamennyi tagját megvádolta, mert úgy vélte, hogy a megrendelt szakértői jelentés alapján indokolatlanul nagy összegű kártérítést ítéltek meg egyes államosított ingatlanokért.



Az öt ügy közül egyben ejtették a Markó Attila elleni vádat, miután a jogász-politikus bizonyította, hogy nem is volt jelen azon a bizottsági ülésen, amelyen a vitatott döntés született. Egy másik ügyben a bíróság visszaküldte a DNA-nak a dossziét, és az ügyészség végül ejtette az ügyet. A harmadik ügyben a legfelsőbb bíróság jogerősen felmentette a bizottság tagjait. Indoklásában ahhoz hasonlította a felértékelési ügyet, mint amikor a bíróság kér bizonyos (orvosi, építésügyi, patológiai) ügyekben szakvéleményt, mert az adott kérdés nem a szakterülete. Úgy vélte: ezeket a szakvéleményeket akárcsak a bíróság, úgy a kártérítési bizottság sem bírálhatta felül.



Egy további hasonló perben az első fokon eljáró bíróság elmarasztalta Markó Attilát és a bizottság tagjait. A fellebbezés után ebben az ügyben is a legfelsőbb bíróság hoz jogerős ítéletet.