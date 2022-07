Románia

Ivóvízkorlátozás van Románia 214 településén

A víztartalékok apadása miatt Románia 214 településén vezettek be korlátozásokat az ivóvízhasználatban - közölte kedden a Román Vizek Országos Hatósága (ANAR), amely egyben felelős vízhasználatra szólította fel a lakosságot.



A hatóság megállapította, hogy az aszály és a megnövekedett vízhasználat miatt az ország víztartalékai apadnak, de egyben meg is nyugtatta a lakosságot, hogy elég víz van mindenki számára, aki közüzemi hálózatból kapja az ivóvizet.



A közlemény szerint a legfontosabb 40 víztározó feltöltöttségi szintje 77,36 százalékos, ezekben jelenleg 3,35 milliárd köbméter vizet tárolnak. A hatóság az Országos Vízügyi és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) előrejelzése alapján megállapította, hogy Báziásnál, ahol a Duna eléri Romániát az 5350 köbméter/másodperces sokéves júliusi átlag kevesebb mint a feléig csökken a Duna vízhozama, mely másodpercenként alig 2150 köbméter lesz a hónap végére.



A hatóság becslése szerint július végére átlagosan 70 százalékra csökken a vízellátásban fontos szerepet játszó 40 víztározó töltöttségi szintje.



Az ANAR 17 megyét - elsősorban Kárpátokon kívülieket - jelölt meg, amelyekben korlátozni kellett a vízhasználatot, de Bihart, Hunyadot és Szebent is a problémás megyék közé sorolta. Megjegyezte: e megyék 214 településén azért kellett korlátozásokat bevezetni, hogy fel tudják tölteni az ivóvíz tárolására használt tartályokat. A fogyasztás ugyanis meghaladta az ivóvízforrások vízhozamát. Mint közölte: további 11 megye 345 településén apadt el a víz a kutak egy részében. E megyék között Hunyadot és Szilágy megyét is említette. Közölte: a hatóságok tartálykocsikban szállítanak vizet ezekre a településekre, és a kutak kitakarításához is segítséget nyújtanak.



Hétfő estétől tartálykocsiról biztosítják az ivóvizet a Kolozsvárral szomszédos Györgyfalván is, ahol azonban nem a források elapadása, hanem egy baleset idézett elő vízhiányt. Egy üzemagyagot szállító katonai tartálykocsi épp a falu víztartálya fölött szenvedett balesetet, és az elfolyt nyolc tonna üzemanyag egy része beszivárgott a víztartályba.