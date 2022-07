Az orosz rakétacsapásban meghalt négyéves kislányt eltemették - az anya még mindig kórházban van

Az ukrajnai rakétacsapásban meghalt négyéves kislány temetésén részt vett a megrázott család - miközben édesanyja az intenzív osztályon maradt. A család nem közölte, hogy Lizát vasárnap temetik, attól tartva, hogy ez hatással lehet az állapotára.



Liza Dmytrieva csütörtökön halt meg a Vinnyica központi városát ért orosz bombázásban. A robbanás következtében édesanyja, Iryna "súlyos állapotban" kórházba került.



A kis család épp egy logopédushoz tartott, aki a Down-szindrómás Lizát kezelte volna, amikor a robbanás elkapta őket. Legalább 24 másik ember meghalt, köztük két hét és nyolc éves fiú, és több mint 200-an megsebesültek.



Vinnyica 18. századi székesegyházában vasárnap a kislányt fehér virágok között helyezték örök nyugalomra. "Nézd, virágom! Nézd, mennyi ember jött hozzád" - suttogta nagymamája, Larisza Dmytryshyna, miközben megsimogatta a lányt, aki nyitott koporsóban feküdt, mellette virágok és plüssmacik. Liza édesapja, Artem Dmytrijev némán sírva állt.



Az Associated Press szerint Vitalij Holoskevics ortodox pap is sírt. Remegő hangon mondta: "Mert minden temetés mindannyiunk számára gyász. Elveszítjük a testvéreinket. Tudjuk, hogy a gonosz nem győzhet."



A háború kitörésekor a család a fővárosból, Kijevből menekült a délnyugati Vinnyickijába, amely csütörtökig viszonylag biztonságosnak számított.



Oroszország a keleti Donbász régióra összpontosított, de mostanában más területeket is támad, hogy területeket vonjon el Ukrajnától, és hogy a háború öt hónapos határához közeledve megtörje a vezetők, a civilek és a katonák morálját.



A Vinnyica elleni cirkálórakéta-csapásokat egy orosz tengeralattjáróról indították, és ezek voltak a legutóbbi incidensek, amelyek civil életeket követeltek és nemzetközi felháborodást váltottak ki azóta, hogy Vlagyimir Putyin elnök február 24-én megindította az inváziót.



Nem sokkal a robbanások előtt a család egy videót tett közzé a közösségi médiában, amelyen Liza látható, amint a kormányt erőlködve eléri, hogy tolja a saját babakocsiját, és boldogan sétál a városban, farmerdzsekiben és fehér nadrágban.



Az orosz rakétacsapás után az ukrán katasztrófavédelem olyan fotókat osztott meg, amelyeken a kislány élettelen teste a földön, véres babakocsija mellett látható.



A videók és fotók futótűzként terjedtek el, ezek a legújabb képek az ukrajnai brutális háborúról, amelyek elborzasztják a világot.

