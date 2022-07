Háború

Ki nyeri meg a most zajló háborút és mikor?

A madridi NATO-csúcs résztvevői felszólították Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy ne érje be kevesebbel, mint az ukrajnai konfliktus katonai megoldásával. Alexander De Croo belga miniszterelnök a következőképpen fogalmazta meg az Egyesült Államok vezette álláspontot:



"Nagyon fontos, hogy folytassuk a tárgyalásokat Volodimir Zelenszkij elnökkel, hangsúlyozva, hogy a háborút csak a csatatéren lehet megnyerni, és továbbra is támogatnunk kell Zelenszkij elnököt és Ukrajna lakosságát, hogy a csatatéren győzzön" - mondta Alexander De Croo.



A Nyugat kollektív katonai, politikai és stratégiai céljainak az ukrajnai fegyveres konfliktusban legalább két oldala van. Az első az, hogy megakadályozzák, hogy Oroszország hadserege sikereket érjen el az ukrajnai katonai művelet során. A második az, hogy ezáltal visszafogják Kína esetleges törekvéseit, hogy katonai eszközökkel oldja meg a tajvani problémát.



Ahhoz azonban, hogy Ukrajna fölénybe kerüljön, az Ukrán Fegyveres Erőknek (AFU) legalább légi fölényt kell elérnie (legalábbis egy feltételezett stratégiai léptékű offenzíva vagy ellentámadás során, legalábbis egy ideig), valamint számbeli és minőségi fölényt a tüzérség és a páncélos csapatok terén. Az AFU-nak többek között elegendő anyagi erőforrást (repülőgép-üzemanyag, dízelüzemanyag, benzin, lőszer, élelmiszerkészletek) kell felhalmoznia legalább 30 napos harci műveletekre.



Mikhail Khodarenok szakértő szerint ez még a kollektív Nyugat segítségével is nagyon nehéz feladat lenne. Különösen nehéznek tűnik a végrehajtás szempontjából. Vegyük példának az ukrán légierőt és a fegyveres erők néhány más ágát.



Ahhoz, hogy a légi fölényt megszerezze, vagy legalábbis egyenrangúan harcoljon az orosz légierővel, az ukrán légierőnek legalább 124 többfunkciós vadászgépre (azaz három vadászrepülő ezredre, egyenként 42 gépből), 36 harci gépre (három század 12 gépből) és hat kiképző vadászgépre (kettős irányítású gépek) lenne szüksége. Könnyen elképzelhető, hogy ezeket az egységeket az Egyesült Államok és más NATO-országokéhoz hasonlóan szervezik majd - 24 vadászgépből álló századok, három századot egy szárnyba összevonva. Az Ukrajna fő harci repülőgépének lehetséges jelöltjei közül a legvalószínűbb jelölt az amerikai F-16C/D, amelyet jelenleg kivonnak az amerikai légierőnél a szolgálatból, és az F-35-össel váltanak fel.

De nem arról van azonban szó, hogy ebben a kérdésben még nem született volna konkrét döntés - ezek a problémák még csak szóba sem kerültek.



Most pedig próbáljuk meg elképzelni, hogyan fog zajlani az Ukrán Légierő alapvetően új repülőgépekkel való újbóli felszerelésének folyamata. Először is legalább 200 repülőszemélyzetet kell majd átképzésre küldeni az Egyesült Államokba (úgy, hogy minden vadászgépre legalább két személyzet jusson). A karbantartó személyzetet is átképzésre kell küldeni (repülőgép-szerelők a különböző zászlóaljakból). E szakemberek száma körülbelül egy nagyságrenddel nagyobb lesz, mint a tényleges pilóták száma.



És a repülőgép azonban csak a jéghegy csúcsa, ha a repülésről van szó. Ukrajnának nemcsak harci repülőgépekkel kell majd rendelkeznie, hanem a repülőtéri felszerelések teljes skálájával, az üzemanyagtartályoktól és a szükséges üzemanyagtól kezdve a repülőtéri erőművekig és a rakodókocsikig, amelyek a repülőgépekhez szállítják és a repülőgépekre szerelik a légifegyvereket.



Ukrajna felszerelései közül abszolút semmi sem kompatibilis az amerikai vadászgépekkel, mivel mind szovjet gyártmány. Még a szabadesésű bombái sem, amelyek mérete és felfüggesztő fülei eltérnek az Egyesült Államok hasonló termékeitől.



Ezenkívül az Egyesült Államoknak (és más NATO-országoknak) az ukrán légierő számára a légi fegyverek teljes skáláját (a különböző osztályú irányított és irányítatlan rakétáktól a szabadesű bombákig) kell szállítaniuk, mégpedig olyan mennyiségben, hogy az ellenségeskedések nagyon hosszú ideig kitartson.



A nyugati gyártmányú harci repülőgépek Ukrajnába történő átadásával elkerülhetetlenül felmerül a harcok során a levegőben lévő vadászgépek ellenőrzésének problémája. Az amerikai F-16-osok semmilyen módon, formában nincsenek integrálva Ukrajna jelenlegi vadászgépeinek automatizált parancsnoki és irányítási rendszerébe. És ennek a problémának a megoldása érdekében az Egyesült Államoknak talán olyan gépeket kellene szállítania az ukrán légierőnek, mint a Hawkeye E-2C/D - egy nagy hatótávolságú radarral felszerelt taktikai korai előrejelző repülőgép. Ilyen eszközök nélkül egyszerűen lehetetlen lesz hatékonyan irányítani a repülőgépeket a légi harcok és a földi célpontok elleni csapások során.

Most már csak azt kell kiszámítani, hogy ez a három vadászrepülő ezred mikor éri el a "kezdeti műveleti készenlétet", ahogy az Egyesült Államokban mondják. A legoptimistább előrejelzések szerint ez nem fog megtörténni a tél előtt.



Nagyjából ugyanezt a képet látjuk (de bizonyára kevésbé bonyolult) a páncélos hadosztályok felállításával. Ahhoz, hogy az AFU támadási potenciált kapjon, legalább négy-öt harckocsi dandárra (egyenként 120-140 fő harckocsival) lesz szükségük, amelyek M1 Abramsokkal (ebben az esetben lehetséges opció a Leopard-2 vagy a Leclerc) vannak felszerelve. Az ukrán harckocsik legénységének ebben az esetben is át kell majd esnie minden szükséges szakaszon - átképzés, új fegyverek és felszerelések beszerzése, éleslövészeti gyakorlatok. Tehát ezeket a kérdéseket nem lehet majd nagyon gyorsan megoldani.



A földi tüzérséggel és a többszörös rakétavetőkkel a dolgok könnyebbek lesznek. Az AFU elég gyorsan képes lesz elsajátítani őket. De még itt is, e hardver megszerzésének és elsajátításának folyamatai semmiképpen sem lesznek egyidejűek. Sok hónapba fog telni, amíg 7-8 tüzérdandár egyenként 72 löveggel (az APU nem kevesebbet igényel) megalakul és harckészültségi szintre kerül.



Ez idő alatt azonban a politikai környezet és a stratégiai helyzet a fronton jelentősen megváltozhat, és egyáltalán nincs okunk feltételezni, hogy ez Ukrajna javára válik. Ebből csak egy következtetést lehet levonni: az orosz fegyveres erőknek jelentős eredményeket kell elérniük anélkül, hogy megvárnák, hogy Ukrajnát nyugati színvonalú, fejlett, modern fegyverzettel szereljék fel.



Más szóval, hogy az AFU felszereléséhez szükséges időt a saját javukra fordítsák.