Koronavírus-járvány

Belgiumban a kormány utazási korlátozásokat is tartalmazó törvénytervezetet hagyott jóvá

Naponta átlagosan 7898 új koronavírus-fertőzést jegyeztek fel az országban, ami 26 százalékos növekedést jelent az előző hétnapos időszakhoz képest. 2022.07.17 18:55 MTI

Belgiumban tovább erősödik a koronavírus legújabb hulláma, az új fertőzéses esetek száma hetedik hete emelkedik; a belga kormány utazási korlátozásokat is tartalmazó törvénytervezetet hagyott jóvá, az országban újra bevezethetik a beutazók nyilvántartását célzó járványügyi adatlap használatát (PLF) - közölte a La Libe Belgique című francia nyelvű belga napilap.



A napilap beszámolója szerint Frank Vandenbroucke belga egészségügyi miniszter a főként az utazást érintő várható szigorítások fontosságát az aggaztóvá vált járványügyi helyzet ellenőrzésével indokolta. Az intézkedések, melyek között akár karanténkötelezettség is szerepelhet, a rossz járványügyi mutatókkal rendelkező területekről vagy országokból Belgiumba utazókra vonatkoznak majd.



Az illetékes belga egészségügyi hatóság legfrissebb jelentése szerint naponta átlagosan 7898 új koronavírus-fertőzést jegyeztek fel az országban, ami 26 százalékos növekedést jelent az előző hétnapos időszakhoz képest. A halálozások átlagos száma 2 százalékkal 9-re emelkedett egy hét alatt. A kórházba szállított betegek átlagos napi száma 13 százalékkal 158-ra nőtt. Belga egészségügyi intézményekben 2183 embert ápolnak koronavírussal. Közülük 98 beteget részesítenek intenzív ellátásban.



Belgiumban naponta átlagosan közel 22 ezer koronavírus-tesztet végeznek el 37,9 százalékos pozitivitási arány mellett. A vírus szaporodási rátája 1,09, ami azt jelenti, hogy a járvány terjedésének üteme folyamatos az országban. A 100 ezer lakosra jutó új megbetegedések száma 14 nap alatt elérte a 857-et. Ez az adat két hét alatt megkettőződött - közölték.



A járvány kezdete óta 4 millió 349 ezer 050-en fertőződtek meg az új típusú koronavírussal és 32 051-en haltak meg a szövődményekben Belgiumban.



Noha még mindig emelkedő tendenciát mutatnak a járványügyi mutatók, a növekedés némileg lassul - közölte Yves Van Laethem, a belga Egészségügyi Minisztérium szóvivője. A Leuveni Katolikus Egyetem vonatkozó jelentésére hivatkozva közölte, a koronavírus-fertőzések száma az elmúlt két hétben a munkavállalók körében megkettőződött. Elmondta, a munkaközösségben dolgozók között gyorsabb ütemben, 37 százalékos növekedési arány mellett terjed a fertőzés, mint az általános népesség körében. Ennek oka, hogy sokan tünetmentesen járnak dolgozni, vagy a pozitív eredményű koronavírus-teszt ellenére is - gyakran munkáltatói nyomásra - munkába állnak - közölte.



A napilap beszámolt arról is, hogy Belgium 30 ezer majomhimlő elleni vakcinát vásárol. Frank Vandenbroucke egészségügyi miniszter szombaton írt alá szerződést a Bavarian Nordic dán gyógyszeripari céggel az oltóanyagok beszerzéséről. A vállalat a vakcinákat ősztől biztosítja. A belga közegészségügyi hatóság legfrissebb adatai 224 megerősített majomhimlős esetet jegyeztek fel Belgiumban.