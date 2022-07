Tűzvész

Hatalmas lángok csaptak fel az Adria partján, a turisták a tengerbe menekültek - videó

Péntek délután csaptak fel a lángok az Adria partján, a közkedvelt észak-olasz üdülőhelyen. A partmenti erdő gyulladt ki Bibionében, a lángba borult fák sűrű füstjét mérföldekkel távolabbról is látni lehetett. A gyorsan terjedő tűz elől a turisták a tengerbe menekültek, onnan pedig a parti őrség mentette ki őket.



Az Időkép megszólaltatott egy szemtanút is: "Tegnap délután történt, percek alatt lángokban állt a parton az erdő, a szél szerencsére a vízpart felé fújt. Ha a szárazföld felé fújt volna, sokkal rosszabb kimenetele is lehetett volna a tűznek" - mondta Nagy Dóra.



Több tűzoltó csapat és egy tűzoltó helikopter végezte együttes erővel az oltást. A tűz keletkezésének okát vizsgálja a rendőrség, de nagy valószínűséggel a magas hőmérséklet és a szárazság okozhatta.