Háború

Az EU-nak nincs oka kételkedni abban, hogy Kijev távol tartja a fegyvereket a feketepiactól

Az EU magas rangú külügyi szóvivője gyorsan félresöpörte a tagállamok azon aggodalmait, hogy az Ukrajnának szállított fegyverek a feketepiacra kerülnek. Az egyik ukrán hírportál által csütörtökön közzétett interjúban Peter Stano azt mondta, hogy az EU-nak "nincs oka arra, hogy ne bízzon" Kijevben az ügyben.



Az Ukrinform nevű hírportál azt követően kérte Stano állásfoglalását, hogy a nyugati médiában "spekulatív feltételezések jelentek meg a nyugati partnerek által Ukrajnának szállított fegyverek csempészetének kockázatával kapcsolatban". Az Ukrinform nem pontosította, hogy mely cikkekre hivatkozik.



A Financial Times azonban kedden arról számolt be, hogy az EU-tagállamok aggódnak a fegyverek holléte miatt. A brit lap szerint a nyugati nemzetek azt szeretnék, ha Ukrajna szilárdabb rendszerrel rendelkezne az Oroszország elleni küzdelemhez kapott fegyverek nyomon követésére.



"Ezek a fegyverek mind Dél-Lengyelországban landolnak, elszállítják őket a határra, majd egyszerűen szétosztják őket járművekre, hogy átjussanak: teherautókra, furgonokra, néha személyautókra" - idézett az FT egy nyugati tisztviselőt. "És attól a pillanattól kezdve követhetetlen marad a hollétük, és fogalmunk sincs, hová mennek, hol használják fel őket, vagy hogy egyáltalán az országban maradnak-e"."



Stano az Ukrinformnak elmondta, hogy az EU katonai segítségnyújtása "szigorú ellenőrzések és biztosítékok tárgyát képezi, többek között a szállítás után is", és meggyőződését fejezte ki, hogy Kijev megfelelően kezeli a kapott fegyvereket.



"Nincs okunk arra, hogy ne bízzunk az ukrán kormányban, amely az ország és az ukrán nép védelmében vívott harcot vezeti egy brutális agresszorral szemben" - idézték.

Az olyan szervezetek, mint az Interpol és az Europol, arra figyelmeztettek, hogy az Ukrajnának küldött fegyverek a feketepiacra kerülhetnek. Egyes országok, például Svédország rendőrtisztviselői szintén az Ukrajnából kiinduló fegyverkereskedelem jelentette veszélyről beszéltek. Az RT egyik vizsgálata szerint a nyugatról szállított fegyvereket, mint például a NLAW vállról indítható páncéltörő rakétát vagy a Switchblade "kamikaze drónt" a fegyvercsempészek szívesen kínálják a Darknet-en.



Az EU-tisztviselő a kérdéssel kapcsolatban Oroszországot vádolta meg az eltereléssel. "Ne felejtsük el, hogy az Ukrajnába irányuló fegyverszállítások Oroszország ellenséges akcióinak potenciális célpontjai" - jelentette ki. Stano szerint a csempészéssel kapcsolatos aggodalmak nem többek mint orosz dezinformációk. "Alapvetően minden, ami a Kremlből és a védelmi és külügyminisztériumból jön, masszív propaganda és nagyon gyakran egyszerűen hazugság" - állította.



Az EU eddig 2 milliárd euró értékű katonai segélyt nyújtott Ukrajnának az Európai Békefenntartási Eszközön keresztül.