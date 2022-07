USA

A Fehér Ház volt orvosa figyelmeztet - Biden nincs az eszénél, le kellene mondania

A Fehér Ház volt orvosa szerint az amerikai elnök nem fogja befejezni a ciklusát, mert túlságosan elborult az agya. 2022.07.16 16:19 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Joe Biden amerikai elnök nem fogja végigcsinálni első ciklusa hátralévő részét, mivel "túlságosan elment az esze" - jósolta csütörtökön a Twitteren Ronny Jackson texasi kongresszusi képviselőből lett fehér házi orvos.



Jackson kifejtette, hogy "Biden kognitív hanyatlása már ÉVEK óta teljes mértékben megmutatkozik", és egy másik tweetben lemondásra szólította fel az elnököt: "Neki NEM KELL az elnökünknek lennie!".



Jackson egyébként Barack Obama, Donald Trump és George W. Bush korábbi elnökök személyi orvosaként szolgált. A Fox News műsorvezetőjének, Sean Hannitynek adott interjújában elárulta, hogy Obama küldött neki egy e-mailt, amelyben szidta őt, amiért kétségbe vonta Biden kognitív képességeit.



Miután elismerte, hogy Jackson "mindig is jól szolgálta Obamát és a családját", és "kiváló orvosnak és szolgálati tagnak, de egyben barátnak" nevezte, a volt elnök a képviselőt a Twitteren állítólag Bidenre tett olcsó megszólalásáért szidta.



"Ez szakszerűtlen volt és méltatlan ahhoz a hivatalhoz, amelyet egykor betöltöttél" - írta állítólag Obama, aki a tweeteket "tiszteletlennek nevezte velem és azzal a sok baráttal szemben, akiket a kormányunkban szolgáltál". A volt elnök "jobbat várt" - írta az e-mailben, és arra biztatta Jacksont, hogy "gondolkodjon el", és "a jövőben többet várjon el magától".



Jackson azonban kitartott a jelenlegi elnök mentális állapotáról alkotott véleménye mellett, és egy másik interjúban azt mondta Jim Banks képviselőnek, hogy "csak annyit tudok, hogy korral összefüggő kognitív hanyatlása van. Jelenleg szellemileg nem alkalmas". Az orvos arra hivatkozott, hogy "az, ahogyan elcsoszog, ahogyan a semmibe bámul", jelzi, hogy Biden már nincs eszénél.

Emlékeztetve kritikusait, hogy három elnöknek is ő volt a Fehér Ház orvosa, Jackson figyelmeztetett, hogy "100%-ig biztos benne, hogy Joe Biden képtelen ellátni ezt a feladatot", rámutatva arra, hogy az elnökség "fizikailag és szellemileg ... mennyire megterhelő". "Nem fogja kibírni négy évig a hivatalban" - jósolta az orvos.



Biden állítólagos kognitív hanyatlása népszerű beszédtéma az elnök ellenzői körében, akik megjegyzik, hogy egyre zavarodottabbá válik még az olyan egyszerű feladatok elvégzése során is, mint a súgógépről való felolvasás és a beszéd után a színpadról való távozás. Még Obama alatt alelnöki tisztségében is hajlamos a bakikra, és a forgatókönyv követési képessége észrevehetően megromlott, egészen addig a pontig, hogy kabinetje többször is kénytelen volt visszautasítani a rendszerváltással és a potenciális oroszországi és kínai katonai akciókkal kapcsolatos lázító kijelentéseit.



Úgy tűnik, még Biden saját pártja is aggódik a hanyatló mentális állapota miatt: egy nemrégiben végzett közvélemény-kutatásban a demokraták 41%-a szerint nem kellene indulnia az újraválasztásért, míg csak 35%-uk szurkol neki. A Demokratikus Nemzeti Bizottság néhány tagja arra hivatkozva, hogy nem sikerült az általa aláírt törvények nagy részét - a nagyszabású, de homályos "Build Back Better" programtól kezdve az olyan pártkedvencekig, mint a fegyvertartás és az abortuszjogok - hatályba léptetnie, hivatalosan is elismerte a "lelkesedési hiányt", és amellett érvelt, hogy a 79 éves jelöltet ne indítsák újabb ciklusra.



Jacksont 2020-ban republikánusként választották be a kongresszusba Texas 13. körzetét képviselve, miután 25 évet töltött az amerikai haditengerészetnél, ahol a Fehér Ház egészségügyi egységének vezetőjévé emelkedett.