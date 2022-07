Diplomácia

Amerikai lap: Biden fenntartja az adóegyezményt Oroszországgal, de felmondja Magyarországgal

Joe Biden amerikai elnök megtartja az Egyesült Államok Oroszországgal kötött kétoldalú adóegyezményét, de felmondja Magyarországgal - ezzel a címmel jelent meg szerdán a National Review című amerikai konzervatív lap írása John Fund külpolitikai újságíró tollából.



A cikk emlékeztetett arra, hogy Brian Deese, a Fehér Ház Nemzeti Gazdasági Tanácsának vezetője szerint a Biden-kormányzatnak azért is határozottan elleneznie kell Oroszország ukrajnai invázióját, mert az "a liberális világrend jövőjéről szól". Azonban - tette hozzá John Fund - a jelek szerint nem annyira határozottan, hogy az Egyesült Államok felmondja harminc éve fennálló adóegyezményét Oroszországgal, amely mindkét ország állampolgárainak tisztességes adóügyi elbánást biztosít. A szerződés nélkül az amerikai forrásból származó osztalékot fizető orosz befektetők 30 százalékos forrásadóval szembesülnének, és elveszítenék a kedvezményes elbánást.



A lap szerint Washington ugyanakkor hatályon kívül helyezi a Magyarországgal 43 éve, a kettős adóztatás elkerüléséről kötött egyezményét, azért büntetve az országot, mert ellenállt a Joe Biden elnök vezette kormányzat által szorgalmazott, a multinacionális vállalatokra kivetett 15 százalékos globális minimumadónak. Magyarország mindössze 9 százalékos társasági adókulcsot alkalmaz, és ragaszkodik ahhoz az álláspontjához, hogy az alacsony adókulcs olyan munkahelyeket és tőkét vonzott, amelyek az új minimumadóval elvesztenének - tette hozzá a National Review cikkének szerzője.



Orbán Viktor miniszterelnök kormánya évek óta szálka Biden szemében - állapította meg az újságíró. Felidézte, hogy a 2020-as elnökválasztási kampány során Biden "gonosztevőként" említette Orbán Viktort. Hozzáfűzte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel ellentétben Orbán Viktor szabadon választott vezető, aki áprilisban jelentős előnnyel legyőzte az egységes ellenzéket.



A szerző a továbbiakban utal Adrian Smith-re és Mike Kellyre, az amerikai képviselőház két republikánus párti képviselőjére, a költségvetési bizottság tagjaira, akik szerint Biden lépése tovább növeli az Egyesült Államok megbízhatatlan szövetségesként való megítélését. A képviselők azt is mondják, hogy bár Biden tárgyalhat a globális minimumadóról, a kongresszusnak törvényt kell alkotnia ahhoz, hogy az Egyesült Államok részt vehessen benne.



Fund megítélése szerint Biden ingatag jogi alapokon áll, amikor megpróbál egy növekedésellenes adókartellt létrehozni. Azzal is ingatag erkölcsi talajon mozog, amikor hagyja, hogy Oroszország megtartsa adóegyezményét, miközben megszünteti azt Magyarországgal, egy egykori kommunista állammal, amelynek 1989 májusi határnyitása felgyorsította a hidegháború végét és a Szovjetunió összeomlását - írta a cikk szerzője.