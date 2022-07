Bűnügy

Legalább ötven ember meghalt bandák közti leszámolásokban Haitin

Legkevesebb ötvenen vesztették életüket Haiti fővárosában, Port-au-Prince-ben bandák közti leszámolásokban az utóbbi három napban - közölte hétfőn Joël Janéus, a Cité Soleil nevű nyomornegyed ideiglenes vezetője.



A legfrissebb értesülések szerint a halottak mellett a százat is meghaladja a sebesültek száma, közülük ötvenen kritikus állapotban vannak. A Le Nouvelliste című helyi lap korábban - szintén Janéusra hivatkozva - még húsz halottról és ötven sebesültről jelentett.



Janéus szerint menekülő és otthonaikban megbújó embereket is találatok értek. "A lövedékek átütötték a tetőket és megölték őket" - mondta a helyi vezető.



A lap úgy tudja, hogy péntek óta a Jimmy "Barbecue" Cherizier egykori rendőr vezette hírhedt G9 banda tagjai harcolnak riválisaikkal. A legtöbb halott a bandákhoz tartozott. Az áldozatok pontos számát nehéz meghatározni, mert a holttesteket elégetik - ismertette Janéus. Hozzátette, hogy a Cité Soleil városrészben nem állomásoznak állandó jelleggel rendőri egységek.



A befolyási övezetekért marakodó bandák Port-au-Prince-ben jelentős mértékben rontottak a helyzeten az amúgy is súlyos biztonsági kihívásokkal küzdő szigetországban. Ezrek kényszerültek az erőszak miatt elhagyni otthonaikat. Csak április 24. és május 6. között 191 ember, köztük 8 gyermek halt meg az RNDDH haiti emberi jogi szervezet összesítése szerint a bűnszervezetek gerjesztette erőszakhullámban.



A 11 millió lakosú karibi szigetországban az utóbbi időben jelentősen megugrott a váltságdíj reményében elkövetett emberrablások száma is. Bár a rendőrségi statisztikában nem minden esetet tüntetnek fel, az idei év első öt hónapjában 540 ember elhurcolásáról vannak értesülések. Csak májusban 198 embert raboltak el és 201 gyilkosságot jelentettek az országban.