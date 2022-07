Botrány

Hatalmas medencés partit csaptak a tüntetők a menekülő Srí Lanka-i elnök medencéjében - videók

A Srí Lanka-i elnöki palotába behatoló tüntetők tömege szombaton megrohamozta a komplexum konyháját, és medencés partit tartott Gotabaya Rajapaksa elnök magánmedencéjében. Rajapaksa és Ranil Wickremesinghe miniszterelnök is bejelentette lemondását a tömeges zavargások közepette.



A feltételezések szerint mintegy 100 000 ember vette körül szombaton az elnök colombói rezidenciáját, és helyi források szerint Rajapaksát katonák "kísérték biztonságba" egy ismeretlen helyre. Amikor a biztonsági erőknek nem sikerült visszatartaniuk a tömeget, a tüntetők behatoltak az elnöki rezidenciára.

#Srilanka protesters now lay siege at the Presidential Kitchen after a quick refreshing dive in the President's swimming pool. Life is good for the protestors. pic.twitter.com/BKf8Tx0Md5 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) July 9, 2022

A közösségi médiában megosztott videofelvételeken több tucatnyi tüntető látható, amint Rajapaksa konyhájának szekrényeit fosztogatják, és megfőznek minden ételt, amit találnak.

After a refreshing bath at the President House pool and lunch from the kitchen, protesters enjoy rest in the bedroom.#SriLanka pic.twitter.com/elFoo7wvy9 — Rishikesh Kumar (@rishhikesh) July 9, 2022

Mások az elnök lakosztályába jutottak, ahol szelfiket készítettek az ágyon, és a fiókokban turkáltak. A konyha közelében lévő szobákban összegyűlt tüntetők úgy tűnt, hogy nem randalíroznak, és egy férfit láttak, aki a tömeg után felsöpört.

Odakint a tüntetők egy nagy csoportja levetkőzött és belevetette magát Rajapaksa úszómedencéjébe.

Les manifestants profitent de la piscine du Président du #SriLanka après avoir envahi sa résidence #GoHomeGota #SriLankaProtests pic.twitter.com/i36Mi5mFyZ — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) July 9, 2022

Srí Lankán már több hónapja zavargások uralkodnak, az élelmiszer- és üzemanyaghiány miatt az árak az egekbe szöktek. Az ország májusban - története során először - nem fizette ki külföldi adósságát. A hónap elején üzemanyag-fejadagolást vezettek be, és a benzinkutaknál mindennapos látványossággá váltak a fegyveres rendőrök és katonák.



A válságot a Covid-19 járványnak tulajdonítják, amely megfosztotta a szigetországot a létfontosságú turisztikai bevételektől. Rajapaksa kormánya azonban növelte a kiadásokat, csökkentette az adókat, és készpénzt nyomtatott a külföldi kötvények kifizetésére, ami felfelé hajtotta az inflációt.

Chaos reigns in Sri Lanka. Now, protestors have set the private residence of PM Ranil Wickremesinghe on fire. Take a look: pic.twitter.com/nOThbWzALD — Steve Hanke (@steve_hanke) July 9, 2022

Rajapaksa később, szombaton bejelentette, hogy jövő héten távozik hivatalából. Wickremesinghe miniszterelnök órákkal korábban bejelentette saját lemondását, de a bejelentés nem tartotta vissza a tüntetőket attól, hogy felgyújtsák rezidenciáját, miután a rohamrendőrök sikertelenül próbálták könnygázzal visszatartani a tömeget.



A szombati tüntetések során több tucatnyi ember sérült meg Colombóban.