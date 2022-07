Ukrajnai háború

Ukrán vezető: Kijev eddig 9 HIMARS és hasonló rakétarendszert kapott a Nyugattól

Ukrajna eddig kilenc HIMARS típusú és hasonló rakétarendszert kapott az Egyesült Államoktól és szövetségeseitől, de még több tucatnyira van szüksége az ellentámadáshoz - jelentette ki Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi tanács titkára a The Wall Street Journal című amerikai lapnak adott nyilatkozatában, amelyből a Jevropejszka Pravda hírportál idézett.



A tisztségviselő rámutatott: az Egyesült Államok nagy mozgékonyságú rakéta- és tüzérségi rendszereinek (HIMARS) múlt hónapban történő érkezése lehetővé tette Ukrajnának, hogy nagy pontossággal találja el azokat az orosz célokat a frontvonalak mentén, amelyek korábban az ukrán fegyverek hatótávolságán kívül estek.



Danyilov szerint a HIMARS és más nyugati rakéta-sorozatvetőkkel szemben az oroszok "védtelenek". Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Ukrajnának még többtucatnyi HIMARS rakétarendszerre lenne szüksége ahhoz, hogy megváltoztassa a kelet-ukrajnai harcok kimenetelét. Egyelőre - mint mondta - Ukrajna kénytelen védelmi háborút folytatni a térségben.



Hanna Maljar védelmi miniszterhelyettes csütörtöki kijevi sajtótájékoztatóján közölte: az ukrán hírszerzés információi szerint az orosz csapatok Zaporizzsje irányában készítenek elő támadást, és megpróbálhatják bekeríteni az ukrán fegyveres erők ottani egységeit. "A védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága szerint Zaporizzsja és Novopavlivszk irányban nem kizárt, hogy az ellenség támadó hadműveleteket hajt végre, illetve kitérőt tesz Velika Novoszelivka-Pokrovszke fel, nyilván azért, hogy bekerítse egységeinket. Az sem kizárt, hogy ennek érdekében az orosz megszálló erők egységeit az említett irányokban legalább öt zászlóaljnyi harccsoporttal erősítik meg" - fejtette ki a miniszterhelyettes.



Maljar hozzátette, hogy az orosz hadsereg igyekszik megtartani Herszon megyében az általa megszállt területeket, emellett szabotázs- és felderítő műveleteket hajt végre az odesszai és mikolajivi régiók tengerparti részeiben.



Az ukrán déli műveleti parancsnokság arról számolt be, hogy az oroszoktól visszafoglalt Kígyó-szigetet mintegy harminc megsemmisített haditechnikai eszköztől tisztították meg. Ezenfelül az ukrán katonák találtak még hátrahagyott lőszereket is a szigeten.



Az ukrán vezérkar délutáni harctéri helyzetjelentésében arról adott hírt, hogy az ukrán fegyveres erők visszaverték az orosz csapatok támadási kísérletét a Donyeck megyei kulcsfontosságú Szlovjanszk irányában.

Közben Oleh Szinyehubov Harkiv megyei kormányzó a Telegram üzenetküldő alkalmazáson közölte, hogy az orosz erők ismét csapást mértek a régió központja, Harkiv városa ellen. Az eddigi információk alapján legalább három ember meghalt és öt megsebesült. A kormányzó szavai szerint nagy valószínűséggel rakéta-sorozatvetőkkel lőttek be a város egyik kerületébe. Felszólította a város lakosait, hogy ne tartózkodjanak szükség nélkül a város utcáin. Szavai szerint az orosz erők alattomos módon lakónegyedeket és polgári infrastruktúrát támadnak.