Csalás

Pénzt kapnak egy Gazprom-leányvállalattól a nyugati politikusokat megtévesztő orosz Klicsko-imitátorok

Szolgálataikért pénzt kap a Gazprom orosz állami energetikai óriáscég egy leányvállalatától az az orosz humorista duó, amely Vitalij Klicsko kijevi polgármestert imitálva megtévesztett több nyugati politikust - jelentette csütörtökön a Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) német regionális közszolgálati médiatársaság.



A Wowan-Lexus duó már korábban elismerte az RBB Kontraste című politikai magazinműsorának, hogy ők felelősek mások mellett a berlini kormányzó polgármester - a tartományi rangú német főváros kormányának vezetője -, Franciska Giffey megtévesztéséért.



A műsor új, csütörtöki számában közölt interjúban azt is elmondták, hogy egy Gazprom-leányvállalat finanszírozza a tevékenységüket.



"A Rutube-nak dolgozunk, és a Rutube nagykövetei vagyunk, így onnan szerezzük a pénzünket" - mondta Alekszej Sztoljarov, a Lexus művésznevet használó humorista az RBB-nek.



A Rutube egy orosz videomegosztó platform - a Youtube orosz másolata -, amely a Gazprom-csoporthoz tartozik.



Alekszej Sztoljarov és társa, Vlagyimir Krasznov, azaz Wowan manipulált videóhívásokkal tévesztett meg politikusokat. Azt a látszatot keltették, hogy az általuk hívott féllel Vitalij Klicsko beszélget. Franciska Giffey és stábja a beszélgetés nagyjából harmincadik percében gyanút fogott, és megszakította a hívást. Az ál-Klicsko ekkor éppen arra kérte a berlini városvezetőt, hogy segítsen egy kijevi melegfelvonulás megszervezésében.



Az orosz humoristák a Kontraste előző, június 29-i számában közölték: nem árulják el, hogy milyen technológiával dolgoztak, de azt elmondhatják, hogy könnyű dolguk volt.



Az RBB szakértői szerint úgy tűnik, hogy a széles körben elterjedt vélekedéssel ellentétben nem a mesterséges intelligencia használatának magas szintű képességét feltételező, úgynevezett deepFake technológiát használták, hanem egy jóval egyszerűbb megoldást.



A berlini polgármesterrel folytatott álbeszélgetésről készített képernyőfelvételek alapján meglehet, hogy csupán manipuláltak egy Zoom-interjút, amelyet Vitalij Klicsko egy ukrán újságírónak adott.



A Wowan-Lexus duó számos hasonló megtévesztő akciót hajtott végre korábban. Az RBB-nek hangsúlyozták, hogy munkásságuknak nincs politikai vonatkozása, és nem orosz titkosszolgálati megbízásból dolgoznak.



Ugyanakkor - tette hozzá az RBB - tevékenységük feltűnően gyakran irányul a Kreml kritikusai ellen, és nemrégiben egy moszkvai díjátadó ünnepségen az orosz külügyminisztérium szóvivőjétől kaptak elismerést.



A szóvivő a "telefondiplomácia mestereiként" jellemezte őket - jegyezte meg a német közszolgálati médiatársaság.

A német szövetségi hírszerző szolgálat (BND) korábbi vezetője, Gerhard Schindler az ügyről az RBB-nek azt mondta, hogy Oroszország Ukrajna elleni háborújával összefüggésben "gigantikus információs háború" is zajlik, amelynek célja az ellenség hiteltelenítése, és eszközei közé tartozik az álhír, a dezinformáció és a manipuláció.



Ugyanakkor "a legélesebb fegyver ebben az információs háborúban a humor, a viccelődés és gúnyolódás az ellenfél nevetségessé tételének és delegitimálásának szándékával" - mondta Gerhard Schindler, hozzátéve: "nagyon emlékeztet a titkosszolgálati műveletekre" az a módszeres eljárás, amellyel a humoristák feltérképezték, megközelítették, behálózták, majd a videóhívással megtévesztették áldozataikat.



A NATO stratégiai kommunikációra szakosodott rigai kutatóintézetének (NATO CoE STRATCOM) igazgatója, Janis Sarts az RBB-nek elmondta: a Rutube-hoz fűződő kapcsolat elismerése alapján egyértelmű, hogy a két humorista "állami pénzt" kap, és ez logikus is, hiszen a Kremlnek fontos érdeke fűződik a Wowan-Lexus duó tevékenységéhez.



A humor ugyanis fenyegetés "minden autokratikus rezsimnek", így Vlagyimir Putyin orosz elnök rendszerének is, ezért igyekeznek "ellenőrzés alatt tartani a humort", és mint a Wowan-Lexus duó esetében is, az ellenségnek tartott nyugati politikusokra irányítani - fejtette ki a 32 országot összefogó katonai szövetség szakértője.