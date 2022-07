Környezetvédelem

Az Európai Parlament fenntarthatóbb repülőgép-üzemanyagok használatát szorgalmazza

Az Európai Parlament (EP) plénuma csütörtökön állásfoglalást fogadott el, amelyben azt szorgalmazza, hogy az európai uniós tagországok repülőgépei és repülőterei nagyobb arányban használjanak fenntartható üzemanyagokat a légi közlekedésből származó kibocsátások csökkentése és Európa 2050-re tervezett klímasemlegessé válása érdekében.



Az uniós parlamenti képviselők szeretnék elérni, hogy 2050-re az EU repülőterein a repülőgép-üzemanyagok 85 százaléka fenntartható legyen, túlhaladva az Európai Bizottság eredeti, 65 százalékos javaslatát.



Az állásfoglalást megszavazó képviselők is egyetértettek azzal a javaslattal, hogy bizonyos állati eredetű biomasszából előállított üzemanyagokat korlátozott ideig, 2034-ig még bevonhassanak a légi közlekedés üzemanyag-összetételébe, azonban kizárták a takarmány- és élelmiszernövény-alapú, valamint a pálmaolajból, szójaszármazékokból és szappanalapanyagból származó üzemanyagok használatát, mivel ezek véleményük szerint nem felelnek meg a javasolt fenntarthatósági kritériumoknak.



Az EP többsége szerint továbbá a megújuló villamos energia és a hidrogén üzemanyagként való használata fokozatosan hozzájárulhat a légi közlekedés szén-dioxid-mentesítéséhez. Az uniós parlament szabálytervezete előírná az uniós repülőterek számára, hogy könnyítsék meg a légi járművek üzemeltetőinek hozzáférését a fenntartható üzemanyagokhoz, egyebek között a hidrogén- és elektromos üzemanyag-utántöltését segítő infrastruktúrával.



Az uniós képviselőtestület emellett egy a 2023-2050 közötti időszakra szóló repülési alap létrehozását is javasolja, amely felgyorsítaná az ágazat szén-dioxid-mentesítését, és támogatná a fenntartható repülőgép-üzemanyagokba, az innovatív meghajtási technológiákba történő beruházásokat.



Deli Andor, a Fidesz EP-képviselője az állásfoglalásról szóló csütörtöki vitában kiemelte: meg kell akadályozni, hogy a drágább fenntartható üzemanyagok miatt a légitársaságok az utasokra hárítsák a megnövekedett költségeiket.



Véleménye szerint, olyan jogszabályra van szükség, amely végrehajtható és kiszámíthatóságot biztosít az ipari befektetések szempontjából. ,Egy jogszabály akkor jó, ha könnyű az alkalmazása, és a hatóságoknak és az ipari szereplőknek is megfelelő keretet és kapaszkodót ad. Az elmúlt évek folyamán volt rá számos példa, hogy mindenhatónak hitt megoldásokról kiderült, hogy zsákutcába vezetnek. A fentartható repülő-üzemanyag meghatározásának kellően tágnak és technológiailag semlegesnek kell lennie" - húzta alá a fideszes politikus.