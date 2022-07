Koronavírus-járvány

Franciaországban 200 ezer felett a napi esetszám, Nizzában ismét kötelező a maszkviselés

Franciaországban negyedik hete emelkednek a koronavírus-járvány napi esetszámai, s az elmúlt 24 órában meghaladták a 200 ezret - jelentette be Francois Braun új egészségügyi miniszter a nemzetgyűlési meghallgatásán. Jóllehet kötelező jellegű korlátozások továbbra sincsenek érvényben, s a kormány eddig csak ajánlásokat fogalmazott meg, a Francia Riviéra központjának számító Nizzában hétfőtől ismét kötelező a maszkviselés a tömegközlekedési járműveken.



A hetedik hullám "emelkedőben van, és a múlt héten naponta átlagosan 120 ezer új esetet regisztráltunk, kedden pedig a napi esetszám valamivel meghaladta a 200 ezret" - mondta a tárcavezető az egészségügyi biztonságról készülő törvényjavaslat bizottsági vitájának kezdetén.



"Az egyre gyorsabban terjedő vírussal szemben meg kell védenünk a lakosságot, és ügyelnünk kell a kiújulásnak az egészségügyi rendszerre gyakorolt hatásaira" - fogalmazott a nemzetgyűlési bizottság előtt kedd este a tárcavezető egy nappal azután, hogy Emmanuel Macron kinevezte őt az átalakított kormányába.



Francois Braun, aki kinevezése előtt sürgősségi orvosként dolgozott, elmondta: a napi esetszámok mellett a kórházba kerülők száma is emelkedik, s az intenzív osztályokon is több az ellátott, de ott lassabb az emelkedés. Kiemelte, hogy a jelenlegi járványhullám összehasonlíthatatlan az előzőekkel, s a járványügyi mutatók "jóval alatta vannak az előző, januári tetőzésnek".



Jelezte, hogy ugyanakkor a kórházakban tapasztalható munkaerőhiány miatt a kormány kiemelt figyelemmel kíséri a helyzet változását, s a kormány stratégiája egyértelmű: ajánlásokat fogalmaz meg, mindenekelőtt a zárt helyeken, elsősorban a tömegközlekedési járműveken és a vonatokon maszkviselést ajánl. A miniszter a negyedik oltás felvételét is ajánlja az arra jogosultaknak, azaz az egészségügyileg veszélyeztetetteknek és a 60 éven felüli korosztálynak.



"Bár az egészségügyi rendkívüli helyzet véget ér, a koronavírus-járvány még nincs mögöttünk, muszáj bizonyos eszközöket megtartanunk a védekezéshez" - hangsúlyozta a tárcavezető az új törvényjavaslat kapcsán. Kiemelte: nem egy újabb rendkívüli állapot bevezetését tervezi a kormány, hanem "minimális, de szükséges intézkedések elrendelésének" lehetőségét július 31., a vészhelyzet kivezetése után is, a járvány ellenőrzés alatt tartására és a franciák megvédésére.



A külföldi turisták által egyik leglátogatottabb dél-franciaországi város, Nizza polgármestere, Christian Estrosi mindenesetre szerdán bejelentette, hogy hétfőtől a nagyváros tömegközlekedési járművein ismét kötelező a maszkviselés.



Az elmúlt 24 órában 206 ezer új esetet regisztrált az egészségügyi tárca, míg egy héttel ezelőtt még csak 60 ezer új estet tártak fel.

A hét napra vetített napi átlag jelenleg 119 ezer a múlt heti 110 ezerhez képest. A kórházi mutatók egyelőre csak kis mértékben emelkedtek: a kórházban ápoltak száma 17 ezer, közülük ezren vannak intenzív osztályon, s ez még nem terheli le az egészségügyi ellátórendszert.



Az illetékes hatóságok az emlékeztető oltás felvételére buzdítanak minden jogosultat. A koronavírus elleni oltás negyedik adagját jelenleg csak azon hatvan év felettiek kérhetik, akik több mint hat hónappal ezelőtt kapták meg a harmadik adagot. A második emlékeztető oltás senkinek nem kötelező.



Az oltásra jogosultaknak viszont csaknem 98 százaléka felvette az oltás három adagját. Ez a teljes társadalom nyolcvan százalékának felel meg. Miután a többségüknek már fél éve befejeződött az oltási ciklusa, szakemberek elképzelhetőnek tartják, hogy a társadalom immunitási szintjének gyengülése is hozzájárulhatott a járvány kiújulásához.