Kult

Nem foglalkoztak vele, elrozsdásodott az Eiffel-torony

A francia média korábban arról számolt be, hogy a párizsi Vaslady szörnyű állapotban van. A hatóságok reagáltak az állításokra Eiffel-torony lehangoló állapotával kapcsolatban. 2022.07.05 21:44 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A műemlék Eiffel-toronyra "soha nem vigyáztak jobban, mint most" - közölte hétfőn az igazgatóság, kommentálva azokat a híreket, amelyek szerint Párizs jelképe siralmas állapotban van.



Patrick Branco Ruivo, az Eiffel-tornyot üzemeltető társaság vezérigazgatója az AFP hírügynökség szerint biztosítékot adott arra, hogy a torony "továbbra is állni fog, vasai hibátlanok".



A Marianne című francia magazin a múlt héten bizalmas forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az ikonikus torony szörnyű állapotban van, és hogy a hatóságok átfogó javítás helyett csak kozmetikai intézkedéseket tettek.



A magazin szerint a 330 méter magas és 7300 tonnás párizsi szimbólumot rozsda marja, de a 2024-es olimpia előtt csak egy festést kap, bár az jó vastag lesz, 60 millió eurós költségéből kiindulva. A lap azt állítja, hogy ez lesz a torony történetének legdrágább, de valószínűleg a leghaszntalanabb munkája.



"Ha Gustave Eiffel meglátogatná ezt a helyet, szívrohamot kapna" - mondta állítólag a helyszín egyik alkalmazottja, utalva az építményt tervező mérnökre. "Vészhelyzet esetén csak egy egyszerű festékréteg kerül a meglévő rétegek fölé, amelyek lepattogzanak és nem tartósak, ez abszurd."