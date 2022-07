Lövöldözés a függetlenség napi felvonuláson az Egyesült Államokban - videó

Öt ember meghalt és további 16 megsebesült egy lövöldözésben, amely egy függetlenség napi felvonulást ért az Illinois állambeli Highland Parkban - jelentette hétfőn a helyi média a hatóságokra hivatkozva.



A lövöldözés körülbelül 10 perccel azután történt, hogy a felvonulás helyi idő szerint délelőtt 10 órakor elkezdődött Chicago külvárosában. A rendőrség felszólította az embereket, hogy oszoljanak, és látták, hogy puskákkal járőröznek a környéken a lövöldözőt keresve.



Az interneten felbukkant egy videó, amelyen az emberek pánikszerűen futnak, amikor az ünnepség alatt lövéseket hallanak.

Highland Park Police are responding to an incident in downtown Highland Park. Fourth Fest has been canceled. Please avoid downtown Highland Park. More information will be shared as it becomes available.