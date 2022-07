Koronavírus-járvány

WHO: masszív járványhullám várható Európában a nyáron

A koronavírus feltehetően erősen fog terjedni a nyár során, mivel a térség országai feloldották eddigi járványügyi óvintézkedéseiket. 2022.07.01 07:33 MTI

A koronavírus újabb masszív hulláma várható Európában a nyáron - közölte csütörtökön Hans Kluge, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális igazgatója.



A koronavírus feltehetően erősen fog terjedni a nyár során, mivel a térség országai feloldották eddigi járványügyi óvintézkedéseiket - mondta. "A vírus nem fog attól eltűnni, hogy az államok nem figyelik többé" - tette hozzá.



A WHO szakértői szerint az utóbbi hetekben a fertőzöttek száma az európai kontinensen több mint háromszorosára nőtt a korábbinál sokkal gyorsabban terjedő omikron vírusvariáns BA.5 alváltozata miatt. A WHO európai régiójához tartozó 53 országban május végén naponta 150 ezer új esetet regisztráltak, mára ez a szám a napi félmillióhoz közelít. A legmagasabb fertőzöttségi mutatókat Ausztriából, Ciprusról, Franciaországból, Németországból, Görögországból, Luxemburgból és Portugáliából jelentették.



Mindemellett a WHO felhívta a figyelmet arra, hogy míg a télen a halálozások napi száma az európai térségben mintegy ötezer volt, addig mostanra a tavaly nyári szinthez hasonló mintegy napi ötszázra esett.



Kluge reményét fejezte ki, hogy az átoltottság és a számos fertőzés közrehat abban, hogy a fertőzés szövődményei általánosságban kevésbé legyenek veszélyesek, mint a járvány kitörésének idején. Ugyanakkor továbbra is vannak halálesetek és súlyos tünetekkel járó megbetegedések - hívta fel a figyelmet a szakember. "Ezért maradunk a vírus elleni védekezést szolgáló javaslatainknál" - fűzte hozzá.



Kluge szerint azoknak, akiknél légúti tünetekkel önkéntes karanténba kell vonulniuk, fel kell venniük az előírt oltásokat, és szájmaszkot kell viselniük a forgalmas köztereken. Mindemellett továbbra is fontos a fertőzési láncolatok nyomon követése, különben sokáig észrevétlen maradhatnak új terjedési mintázatok és mutációk. Egyben felszólította az országokat az átoltottság növelésére, mert - mint fogalmazott - a nagyfokú immunitás fontos szerepet játszik a további halálesetek elkerülésében.