Koronavírus-járvány

Ezer felett az újonnan fertőzöttek napi száma Csehországban

Ezer felett állapodott meg a koronavírussal újonnan fertőzöttek napi száma Csehországban. Szerdán 1156 új esetet mutattak ki a laboratóriumok, ami ötszázzal több, mint egy hete - közölte az egészségügyi minisztérium csütörtökön a honlapján.



Egészségügyi szakértők szerint azonban a fertőzöttek reális száma nagy valószínűséggel ettől magasabb, mert az utóbbi időben kevesebb tesztet végeznek. A napi tesztszám jelenleg átlagban tízezer körül mozog.



Általános vélemény, hogy a mai helyzetben elsősorban a kórházi kezelések számának alakulását kell figyelemmel követni. Szerdán a cseh kórházakban 179 Covid-19-beteget kezeltek, 57-tel többet, mint egy hete. Súlyos állapotban heten vannak, egy hete viszont még csak négyen voltak.



A koronavírus-járvány június eleje óta mérsékelten újra erősödik, de súlyosabb hullámról egyelőre nem lehet beszélni. Februártól május végéig viszont folyamatosan csökkent az új megbetegedések száma.



Az Egészségügyi Információk és Statisztikák Hivatalának (ÚZIS) kimutatása szerint a megbetegedések növekvő száma mögött a vírus BA.4 és BA.5 variánsa áll, amely fokozatosan kiszorítja az omikront, és veszélyesebb is annál. Ladislav Dusek, az ÚZIS igazgatója ezért nem zárja ki, hogy a következő hetekben egy "nyári" járvány is elterjedhet Csehországban.



Vlastimil Válek egészségügyi miniszter egy lapinterjúban kijelentette, hogy ősszel számít a járvány új, mérsékeltebb hullámára. Szerinte a gazdasági és a kereskedelmi élet újabb leállítására már nem lesz szükség, s ajánlott, de önkéntes lesz a maszkok viselete a közlekedési eszközökön, valamint az egészségügyi intézményekben is.



A koronavírus-járvány megjelenése óta, tehát 2020 márciusának elejétől a laboratóriumok több mint 3,9 millió Covid-fertőzöttet mutattak ki, ebből 267 ezer esetben ismételt fertőzésről van szó. A halálos áldozatok száma 40 316. Ezen a héten négyen haltak meg a koronavírus szövődményei miatt.



A 10,7 milliós Csehországban 6,9 millióan kaptak oltást, közülük 4,2 millióan a harmadik, megerősítő adagot is felvették.