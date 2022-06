NATO

NATO-csúcs: a szövetség hivatalosan felkérte Svédországot és Finnországot a csatlakozásra

Az Európai Unió vezetői üdvözölték Svédország és Finnország meghívását a védelmi szövetség tagjai közé a NATO madridi csúcstalálkozóján szerdán.



"Ez egy jó nap a transzatlanti szövetség, az Európai Unió, Finnország és Svédország számára" - hangsúlyozta az Európai Bizottság elnöke a spanyol fővárosban.



Ursula von der Leyen szerint a két új belépőnek köszönhetően a NATO "még nagyobb, európaibb és erősebb lesz". Az orosz elnök "meg akart osztani bennünket" az ukrán háborúval, de amit elért, az egy erősebb együttműködés az EU és a NATO között - jegyezte meg.



Charles Michel, az Európai Tanács elnöke arról beszélt délután, a találkozóra érkezésekor, hogy a svéd és a finn bővítés az egész európai kontinens biztonságát megerősíti, és egyben támogató üzenetet jelent Ukrajna számára a háború közepette.



"Mind együtt vagyunk, az EU és a NATO. Osztozunk ugyanazon értékekben, ugyanazon elvekben" - jelentette ki, hozzátéve, hogy a csütörtökig tartó madridi csúcson ennek az együttműködésnek a megerősítésén fognak dolgozni.



Hangsúlyozta annak fontosságát hogy az Európai Unió tagállamai többet költsenek védelemre.



A NATO szerdán hivatalosan is felkérte Svédországot és Finnországot, hogy csatlakozzék az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez, miután kedden Törökország beleegyezett, hogy támogatja felvételüket.



A három ország megállapodást írt alá, amely rendezi Törökország fegyverexporttal és terrorellenes harccal kapcsolatos fenntartásait a két északi országgal szemben.



Finnország és Svédország májusban adta be felvételi kérelmét az észak-atlanti szövetségbe az Ukrajna ellen indított orosz támadásokra hivatkozva.



A 30 NATO-tagállamnak még jóvá kell hagynia a bővítést, de Jens Stoltenberg NATO-főtitkár szerint Svédország és Finnország így is néhány héten belül a szövetség teljes jogú tagjává válhat.