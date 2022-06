Ukrajnai háború

NATO-csúcs: Stoltenberg szerint a most meghozandó döntések határozzák meg a következő évtized biztonságát

A madridi csúcstalálkozón meghozandó döntések határozzák meg a következő évtized nemzetközi biztonságát - jelentette ki a NATO főtitkára szerdán a spanyol fővárosban, az észak-atlanti szövetség állam-, illetve kormányfőinek kétnapos találkozóját hivatalosan megnyitó beszédében.



"Nagyon fontos döntéseket hozunk a NATO megerősítésére egy veszélyesebb, versengőbb világban, ahol olyan tekintélyelvű országok, mint Oroszország vagy Kína, nyíltan megkérdőjelezik a szabályokon alapuló nemzetközi rendet" - fogalmazott Jens Stoltenberg a találkozó első munkaértekezletének kezdetén.



A szövetségesek megállapodnak a NATO új stratégiai koncepciójában, amely megerősíti a szervezet elrettentési és védelmi képességét, növeli katonai erejének létszámát, valamint garantálja a kellő forrásokat a biztonságot fenyegető kihívásokkal szemben - tette hozzá.



"A NATO ajtaja továbbra is nyitva áll" - hangsúlyozta a főtitkár, és megerősítette, hogy a szövetség hivatalosan is fel fogja kérni Finnországot és Svédországot a csatlakozásra, miután Törökország feloldotta vétóját, és beleegyezett a két északi ország NATO-tagságának támogatásába.



Stoltenberg közölte: a csúcs résztvevői megállapodnak egy Ukrajnának nyújtandó átfogó segélycsomagról is. "Folytatjuk példa nélküli segítségnyújtásunkat, hogy Ukrajna megvédhesse magát" - mondta, hozzátéve, hogy az ukrán nép bátorsága inspiráció az egész világ számára.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videokapcsolaton keresztül részt vesz a zárt ajtók mögött zajló munkaértekezleten.



"A világ ránk figyel, mutassuk meg egységünket és összetartásunkat" - fogalmazott az eseménynek otthont adó Spanyolország miniszterelnöke bevezető beszédében.



Pedro Sánchez hangsúlyozta: a következő két nap döntései határozzák meg a jövőt, a kihívásokra adandó sikeres választ. "Meg kell erősíteni szövetségünket" - jelentette ki, és fontos mérföldkőnek nevezte, hogy újabb két ország csatlakozhat hamarosan az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez.