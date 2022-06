Terror

A hétvégén 25 embert lőttek le Chicagóban, többen meghaltak, köztük egy öthónapos kislány

Heves lövöldözések voltak a hétvégén Chicagóban, huszonöt emberre lőttek rá, öten belehaltak sérüléseikbe, köztük egy öthónapos kislány - számolt be a Breitbart című amerikai jobboldali lap hírportálja.



A lap azt írta, hogy a városban, ahol a demokrata párti Lori Lightfoot a polgármester, péntekről vasárnap estig, öt különböző helyen voltak lövöldözések. Péntekről szombatra virradóra 15 embert lőttek meg, hárman meghaltak. Az első áldozat volt az öthónapos kislány, akit este fejbe lőttek, miközben egy járműben ült.



Még aznap további két halálos lövöldözés történt, az egyik este 23 órakor, a másik pedig nem sokkal éjfél előtt.



A helyi portálok, az ABC 7 televízió és a Chicago Sun-Times című lap arról tudósítottak, hogy a hétvégén további két halálos lövöldözés történt, így a hétvégén összesen ötre emelkedett a halálos áldozatok száma is.



A Chicago Sun-Times emlékeztetett arra is hogy 2022. január elseje óta 301 embert lőttek agyon Chicagóban.