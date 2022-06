Ukrajnai háború

Plázára lőttek rakétát az oroszok Kremencsukban, sok áldozat - drámai videó

Bevásárlóközpontba csapódott be orosz rakéta hétfőn az Ukrajna középső részében lévő Poltava megyei Kremencsuk városban, az eddigi adatok szerint legalább tízen vesztették életüket és több, mint negyvenen sérültek meg - közölte kora este Dmitro Lunyin, a régió kormányzója a Telegram üzenetküldő portálon.



Az Amsztor nevű plázát a híradások szerint kora délután érte a támadás. Kremencsuk polgármestere, Vitalij Maleckij korábban csak annyit hozott nyilvánosságra, hogy a csapás nagyon zsúfolt helyen történt, amely egyáltalán nem kapcsolódik katonai műveletekhez.



Az incidensre máris reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki azt írta a Telegramon, hogy több, mint ezren voltak a támadás idején a plázában. "A bevásárlóközpont lángokban áll, a mentők oltják a tüzet, az áldozatok száma elképzelhetetlen" - fogalmazott az elnök. Hangsúlyozta, hogy a pláza nem jelentett fenyegetést az orosz hadseregre és nincs stratégiai jelentősége sem. Ott csak emberek voltak, akik próbálnak normális életet élni - mutatott rá.



Zelenszkij szerint Oroszország a tehetetlenségét továbbra is a hétköznapi polgárokkal szembeni támadásokban kompenzálja. Oroszország részéről "megfelelő viselkedést és emberséget remélni értelmetlen" - vélekedett az ukrán elnök.



Zelenszkij videófelvételt is közzétett, amelyen a lángokban álló bevásárlóközpont látható.



Jurij Ihnat, az ukrán légierő parancsnokságának szóvivője az Ukrajinszka Pravda hírportálnak azt mondta, hogy Oroszország Kurszk felől egy Tu-22M3 nagy hatótávolságú bombázóból kilőtt Kh-22-es típusú rakétával támadta meg Kremencsukot.



Közben kora este támadás érte a keleti országrészben Harkiv város egyik kerületét is. Oleh Szinyehubov, Harkiv megyei kormányzó a Telegramon azt közölte, hogy legalább négyen vesztették életüket és 19-en megsérültek, köztük négy gyermek. Hangsúlyozta, hogy az orosz erők polgári infrastruktúrát, házakat, udvarokat, utcákat találtak el. Hozzátette, hogy az áldozatok számát még pontosítják.



Hétfőn támadás érte Harkiv megyében Pecenyihi falut is, amelyen keresztül "zöld folyosó" haladt az orosz elfoglalta területek felől Ukrajna biztonságosabb részeibe. Olekszandr Huszarov, a falu vezetője az UNIAN beszámolója szerint elmondta, hogy a támadás akkor kezdődött, amikor egy emberekkel teli evakuációs konvoj haladt át a településen. "Vannak sérültek, köztük egy 90 éves falubeli férfi" - tette hozzá.

#Кременчук 28 червня пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Внаслідок обстрілу торговельного центру загинуло 18 осіб (1 особа померла в лікарні).



За медичною допомогою звернулося 59 осіб, з них 25 - госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування.

➡️https://t.co/fmDaCNG3t2 pic.twitter.com/L3EQAItqsJ — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) June 28, 2022