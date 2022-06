Villám csapott a csónakba hét embert kellett kimenteni - videó

Hét embert mentett ki az amerikai parti őrség szombaton, miután 12 méter hosszú hajójukat egy villámcsapás mozgásképtelenné tett több mint 160 kilométerre Clearwater partjaitól - olvasható a kiadott sajtóközleményben.



Magáról a becsapódásról készült videót is megosztották a Twitteren, ennek a második felében a mentés percei is láthatók abból az MH-60 Jayhawk helikopterből, amelyre az az amerikai parti őrség (USCG, U.S. Coast Guard 7. kerületi PA Detachment Tampa Bay) légiereje felemelte az öt nőt és két férfit, akik egy horgászversenyen vettek részt. Szerencsére, senki sem sérült meg.



David McKinley hadnagy, a USCG pilótája szerint a hajósok szerencsére jól felkészültek volt, így rendelkeztek olyan mentésre alkalmas eszközökkel, mint a vészhelyzetet jelző rádiójelző (EPIRB), amely értesítette a USCG 7-es körzetét a hollétükről.



"A floridai tengeri környezetben rendszeresen előfordulnak villámok, és jelentős veszélyt jelenthetnek a hajósokra" - mondta McKinley a közleményben. "Szerencsére a hajósok ebben az esetben jól felkészültek voltak az összes szükséges biztonsági felszereléssel, beleértve az EPIRB-t, a jelzőfényeket és a tengeri VHF rádiót, hogy biztosítsák a gyors és hatékony mentést."

#BREAKING USCG Air Station Clearwater rescued 7 people after their boat was hit by lighting 100 mil offshore of #TampaBay. Everyone is ok & reunited w/ family & friends thanks to them activating their EPIRB. Read more @ https://t.co/sINUsheQ9t #EPIRB #lightningstrikes #USCG pic.twitter.com/08SCd6WKoq