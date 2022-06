Ukrajnai háború

Tíz luhanszki település elfoglalásáról számolt be az orosz katonai szóvivő

Öt nap alatt tíz települést foglaltak el az orosz csapatok a csak Moszkva által elismert Luhanszki Népköztársaságban - közölte Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője pénteken a napi hadijelentést ismertetve.



A tábornok Loszkutivka, Pidliszne, Mirna Dolina, Sebkarjer, Vrubivka, Nirkive, Mikolajivka, Novoivanivka, Ustyinivka és Raj-Olekszandrivka "felszabadításáról", valamint Zolote és Hirszke körülzárásáról számolt be. Mint mondta, Hirszkében négy ukrán zászlóalj 1800 katonáját, a Jobboldali szektor "náci alakulat" 120 fegyveresét és 80 külföldi zsoldost kerítettek be, több, mint 40 páncélozott harcjárművel és mintegy 80 ágyúval és aknavetővel.



Konasenkov szerint csak az elmúlt 24 órában 41 katona adta meg ott magát önként, a bekerített és folyamatos tűz alatt tartott alegységek feltöltöttsége nem éri el a 40 százalékot, a katonák kimerültek, kapcsolatuk a felsőbb parancsnoksággal megszűnt, az utánpótlásukat elvágták. Zolote község területének felét a tábornok szerint csütörtökön elfoglalták. Ramzan Kadirov csecsen vezető már a falu teljes "felszabadítását" jelentette be pénteken.



A Luganszinformcentr délután azt jelentette, hogy Hirszke közigazgatási központjánál kitűzték a luhanszki és az orosz lobogót, valamint a Prizrak (Kíséret) milícia-zászlóalj zászlaját. Alekszandr Bebesko, az alegység parancsnokhelyettese bejelentette, hogy katonái Orehove után ezt a települést is "felszabadították". Kadirov szintén deklarálta Hirszke bevételét.



A TASZSZ a luhanszki milíciára hivatkozva ezt megelőzően azt írta, hogy az ukrán hadseregnek az elmúlt két nap folyamán több mint ezer katonája elesett és további mintegy nyolcszáz megadta magát Hirszke és Zolote környékén.

A hírügynökség idézte Szerhij Hajdaj elmenekült Luhanszk megyei kormányzónak az ukrán Dom tévécsatornának adott nyilatkozatát, amely szerint az ukrán erők parancsot kaptak: ürítsék ki Szeverodoneck várost. A hírügynökség szerint az ukrán tisztségviselő elismerte, hogy a Zolote és Toskivka felől Liszicsanszkot támadó szakadár erők néhány helyen sikert értek el.



A luhanszki milícia szerint a szeverodonecki Azot vegyiműben körülzárt Ajdar nacionalista alakulat fegyvereseinek tömeges megadására lehet számítani.



A Konasenkov-féle hadijelentés szerint az orosz légierő Mikolajiv és Harkiv megyében három helyszínre mért rakétacsapásainak következtében több mint kétszáz zsoldos és mintegy száz ukrán "nacionalista" életét vesztette. A szóvivő azt állította, hogy az ukrán oldalon tömegessé vált a dezertálás, és az ukrán hadvezetés kiképzetlen lövész-zászlóaljakkal próbálja pótolni a Donyec-medencében elszenvedett súlyos emberveszteségeit.



A jelentés szerint az orosz tüzérség 367 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulásra, öt lőszer- és fegyverraktárra, valamint 62 lőállásban lévő tüzérségi alegységre - köztük egy M-777-es ütegre - mért csapást, a Basztyion partvédő rakétarendszer egy Sz-300-as légvédelmi kilövőállást semmisített meg Odessza közelében. Légi-, rakéta- és tüzérségi csapások következtében egy nap alatt 620 "nacionalista" vesztette életét, 19 harckocsi és egyéb páncélozott harcjármű, valamint 17 speciális katonai jármű pedig üzemképtelenné vált. Az orosz légvédelem lelőtt két Szu-25-ös repülőgépet, öt drónt és öt Tocska-U taktikai rakétát.



Az orosz védelmi minisztérium összesítése szerint az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta 213 repülőgépet, 132 helikoptert, 1334 drónt, 350 légvédelmi rakétarendszert, 3769 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 659 rakéta-sorozatvetőt, 3002 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 3835 speciális katonai járművet veszítettek.



Autóba rejtett pokolgép végzett péntek reggel az orosz ellenőrzés alá került Herszonban Dmitrij Szavlucsenkóval, a régió katonai és polgári adminisztrációjának család-, ifjúság- és sportügyi illetékesével. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az incidenst terrorcselekménynek minősítette, Konsztantyin Koszacsov, az orosz parlamenti felsőház elnökhelyettese pedig indítványozta az Egyesült Államok felvételét a terrorizmust támogató országok lajstromába.

Az Uralvagonzavod orosz hadiipai vállalat az RBK című gazdaság napilap szerint Régis de Castelnau francia ügyvéd és újságíró Telegram-csatornáján hagyott bejegyzésében köszönetet mondott Emmanuel Macron francia elnöknek, amiért CAESAR önjáró tarackokat küldött Ukrajnának. A gyár azt üzente, hogy az orosz fegyveres erők két, jó állapotban lévő darabot zsákmányoltak ebből a fegyverből, amely "persze nem olyan jó", mint azt orosz Mszta-SZ tarack, "de a háztartásban jó lesz valamire". Az Uralvagonzavod arra kérte Macront, hogy küldjön még ágyút szétszedésre.



Mihail Mizincev vezérezredes, a humanitárius reagálásért felelős oroszországi tárcaközi koordinációs parancsnokság és a Nemzeti Védelmi Irányító Központ vezetője csütörtök éjjel kiadott nyilatkozatában azt állította, hogy az amerikai CNN televízió két riportere érkezett az Azov nacionalista alakulat tíz fegyverese kíséretében Odesszába, hogy onnan megrendezett terrortámadásokról tudósítson, amelyek alapján a későbbiekben tiltott hadviselési módszerek alkalmazásával vádolnák meg Oroszországot.



Az állami finanszírozású Közvélemény Alapítvány (FOM) pénteken közzétett felmérése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök bizalmi indexe töretlenül 80 százalék, a teljesítményének támogatottsága pedig 81 százalékos. Azon oroszok aránya, akik nem bíznak meg a kormányfőben, 12 százalék, azoké pedig, akik negatív véleménnyel vannak a munkájáról, 8 százalék.