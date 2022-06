Michel: a tagállamok megállapodtak Ukrajna és Moldova tagjelölt státuszának megadásáról

Az Európai Unió tagországainak vezetői megállapodtak Ukrajna és Moldova tagjelölt státuszának megadásáról - jelentette be Charles Michel, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke Twitter-üzenetében csütörtökön este.



Charles Michel, a tagállami vezetők csütörtökön kezdődött, kétnaposra tervezett csúcstalálkozón elért megállapodását "történelmi pillanatnak" nevezte, és azt írta: a "mai nap döntő lépést jelent" Ukrajna és Moldova Európai Unió felé vezető útján.



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üzenetében azt írta: a döntés "mindannyiunkat megerősít". Erősíti az Európai Uniót, de különösen Ukrajnát, Moldovát és Georgiát Oroszországgal szemben - tette hozzá.

