Háború

Kormányzó: több tízezer tonna agrárterméket vittek ki az oroszok Luhanszk megyéből

A térség orosz megszállás alá került részein az orosz hatóságok ezen felül gabonát gyűjtenek be a következő vetési időszakra. 2022.06.21 17:38 MTI

A Donyec-medencében lévő Luhanszk megye magtáraiból 15 ezer tonna napraforgót és 10 ezer tonna gabonát vittek ki az orosz megszállók - közölte vasárnap Szerhij Hajdaj, a régió kormányzója a Facebookon.



A tisztségviselő azt állította, hogy a térség orosz megszállás alá került részein az orosz hatóságok ezen felül gabonát gyűjtenek be a következő vetési időszakra, "kedvezőnek mondott" vásárlási árat kínálva a gazdáknak: tonnánként 8 ezer orosz rubelt (54 ezer forint), míg az ukrán állam 8,6 ezer hrivnyát (111 ezer forint) fizetett korábban ugyanezért. "Gyakorlatilag a termelőknek a gabona mostani, valós árának mindössze harminc százalékát fizetik, ráadásul rubelben! A szakértők azt mondják, hogy ennyiből lehetetlen fedezni a jövő évi termést biztosító vetést" - fűzte hozzá a kormányzó.



Hajdaj egy másik, a Telegram üzenetküldő alkalmazáson közzétett üzenetében arról tájékoztatott, hogy az oroszok által "folytonos ágyútűz alatt tartott" Liszicsankszk városból sikerült újabb 19 helyi lakost ukrán ellenőrzésű területre menekíteni. Hozzátette, hogy a "rejtett" - vagyis az orosz féllel nem egyeztetett - evakuálások folytatódnak. Szombaton az ukrán hatóságok 32 embert menekítettek ki Liszicsanszkból és a környező falvakból.



Közben Ivan Fedorov, a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megyében lévő, orosz megszállás alá került Melitopol város polgármestere a Telegram üzenetküldő alkalmazáson azt írta, hogy az ukrán katonák már elérték a szomszédos régióban a megyeszékhely, Herszon határait, Zaporizzsja irányában pedig tíz kilométerrel "tolták" délebbre a frontvonalat. "A mai napig az ukrán fegyveres erők jelentős előrehaladást értek el, és már Herszon határainál vannak. Biztos vagyok abban, hogy hamarosan, a következő hetekben Herszon városát felszabadítja a hadseregünk. Ugyanez a helyzet Melitopol város esetében. Fegyveres erőink már több mint 10 kilométerre nyomultak előre Zaporizzsjától Melitopol felé" - állította a polgármester.



Fedorov reményét fejezte ki, hogy a nyugati partnerektől kapott fegyverek segítik Ukrajnát az oroszok által megszállt területei felszabadításában. A polgármester megjegyezte, hogy az orosz erők továbbra is rabolnak el embereket, főként papokat és aktivistákat, és nem értve meg azt, hogy Ukrajnában "az emberek 99,9 százaléka nem támogatja őket". Fedorovot márciusban úgyszintén elrabolták, az ukrán hatóságok fogolycserével szabadították ki őt.



Az ukrán vezérkar délutáni helyzetjelentésében arról számolt be, hogy az ukrán hadsereg sikeresen visszaverte az orosz csapatok támadását a Donyeck megyei Bahmut közelében lévő Beresztove falu határában, az orosz erők eközben viszont légvédelmi rendszert építenek ki a déli Herszon megye általuk megszállt részében.