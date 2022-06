Koronavírus-járvány

Több száz embert zártak be egy szállodába Makaóban újabb fertőzöttek felbukkanása miatt

A lezárást követően a szálloda területét senki sem hagyhatja el, a belépés pedig csak az egészségügyi személyzet számára engedélyezett. 2022.06.21 11:53 MTI

Egy szállodába zártak be több száz embert a Kína délkeleti részén fekvő Makaóban, miután a sűrűn lakott városban a hétvégén elrendelt tömeges tesztelés nyomán újabb koronavírus-fertőzötteket azonosítottak - adta hírül a TDM (Teledifusao de Macau) nevű helyi rádiócsatorna.



A kaszinónak is otthont adó Fortuna Hotelben csaknem hétszáz ember tartózkodott, amikor a hatóságok az épületet karantén alá helyezték. Az intézkedést azzal indokolták, hogy a szállodában fertőzöttek jártak. A lezárást követően a szálloda területét senki sem hagyhatja el, a belépés pedig csak az egészségügyi személyzet számára engedélyezett. Az épületben rekedteket a kínai járványügyi protokollnak megfelelően vírustesztelésnek vetik alá.



A különleges közigazgatási státuszú Makaóban vasárnap tömeges vírustesztelést rendeltek el, miután a hétvégén új koronavírus-fertőzötteket azonosítottak. A helyi hatóságok kedd reggeli jelentése szerint a mintegy 600 ezer lakosú városban tíz Covid-19-es megbetegedést és további 34 tünetmentes fertőzöttet regisztráltak a hétvége óta. A kontaktkutatás során 1502 olyan embert azonosítottak, aki közvetve vagy közvetlenül kapcsolatba kerülhetett a fertőzöttekkel, őket elkülönítették.



Az 1999 végéig portugál gyarmaturalom alatt álló Makaóból utoljára tavaly októberben jelentettek koronavírus-fertőzötteket. A városban mostanáig egyáltalán nem volt példa olyan járványhullámra, amely széles körű lezárásokkal járt volna. A jelenlegi helyzetben a hatóságok a lakosságot arra kérték, hogy csak indokolt esetben hagyják el otthonukat, a vendéglátóhelyeknek pedig fel kellett függeszteniük a helyszíni kiszolgálást.



A Makaóval szomszédos, Kína szárazföldi részén fekvő Csuhaj városa szintén szigorúbb járványügyi óvintézkedéseket vetetett be hétfőtől a makaói esetek tükrében, tekintettel arra, hogy Csuhajból sokan járnak át Makaóba dolgozni.