Koronavírus-járvány

Izraelben meredeken emelkedik a súlyos betegek száma

Izraelben meredeken emelkedik a súlyos koronavírusos betegek száma, vasárnap több mint tízezer új fertőzöttet is találtak - jelentette a helyi média hétfőn az egészségügyi minisztérium adataira hivatkozva.



A tárca honlapja szerint már 168 súlyos állapotút tartanak nyilván a jelenleg a kórházakban fekvő 634 beteg közül, miközben június 10-én még csak 84-en minősültek súlyos betegnek. Lélegeztetőgép segítségére szorulnak 32-en, és két beteget műtüdővel lélegeztetnek.



Vasárnap 10 202 új vírushordozót azonosítottak, és 38,95 százalék volt a pozitív teszteredmények aránya. Jelenleg 54 144 aktív fertőzöttet tartanak nyilván Izraelben, a koronavírus-járvány megjelenése óta 4 240 185 fertőzöttet regisztráltak a mintegy 9,4 millió lakosú országban.



A katonai rádió hétfő délelőtti műsorában megszólaltatott minisztériumi szakértő szerint új hullám kezdődhetett, melynek jellemzője, hogy a koronavírus a korábbiaknál gyorsabban terjed, azonban a betegek tünetei enyhébbek, egyre inkább influenzaszerűek, vagy légúti megbetegedésre hasonlítanak. Továbbra sem terveznek szigorító intézkedéseket, azonban a veszélyeztetett csoportoknak zárt térben a maszk viselését javasolják.



Az R fertőzési együttható is tartósan 1 fölött található, ami a vírus újbóli terjedését jelzi. Jelenleg az R 1,32, vagyis száz fertőzött 132 embernek adja át a vírust.



Izraelben június 10-én 95, tíz nap elteltével azonban már 164 település tartozott az "erősen fertőzött" kategóriába. Emellett jelenleg 41 helység minősül közepesen, 32 pedig enyhén fertőzöttnek, és csak 43 települést sorolnak a járvány által alig vagy egyáltalán nem érintett kategóriába.



Tavalyelőtt december vége óta 6 711 084, ötévesnél idősebb izraelit - az ország lakosságának 72,16 százalékát - oltották be legalább egyszer a Pfizer/BioNTech vakcinájával. Három oltást 4 497 315-en kaptak, és 819 614-en adatták be maguknak a negyedik - azaz a második emlékeztető - oltást is.



Az egészségügyi minisztérium honlapja szerint 10 908-an haltak meg koronavírus okozta betegségben a járvány eddigi hullámaiban 2020 februárja óta. Az elmúlt hét napban 13-an vesztették életüket, ami 23,5 százalékos csökkenést jelent az előző hét naphoz képest.