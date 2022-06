Ukrajnai háború

London szankciókat léptetett érvénybe Kirill pátriárka ellen

Kirill pátriárka azért került fel az újabb szankciólistára, mert több nyilatkozatában is támogatta az Ukrajna ellen indított orosz háborút. 2022.06.16 15:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szankciókat jelentett be csütörtökön a brit kormány több orosz katonai vezető, kormánytisztviselő és közéleti személyiség, köztük Kirill pátriárka, az orosz ortodox egyház vezetője ellen.



A londoni külügyminisztérium által ismertetett intézkedéscsomag az eddigi hasonló szankciókhoz hasonlóan mindenekelőtt vagyonzárlatot és beutazási tilalmat tartalmaz az érintettekkel szemben.



Kirill pátriárka a tárca indoklása szerint azért került fel az újabb szankciólistára, mert több nyilatkozatában is támogatta az Ukrajna ellen indított orosz háborút, előmozdítva ezzel az Ukrajna destabilizálását, területi integritásának, szuverenitásának vagy függetlenségének kikezdését célzó akciókat.



A brit kormány szankciókat léptetett érvénybe Marija Lvova-Bjelova orosz gyermekjogi kormánybiztos ellen is, arra hivatkozva, hogy a tisztviselő ukrajnai gyerekek tömeges oroszországi kényszeráttelepítéséért felelős.